查私菸「順藤摸瓜」　北檢動員9檢兵分2路追查8名神秘買家

▲檢察官根據總統府侍衛室少校吳宗憲供出的團購名單，已順藤摸瓜找到44名團購者。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦私菸案，持續根據一開始掌握到的團購名單，在29日到國安局秘密處所偵訊23位名單上買家後，30日再動員2名主任檢察官帶著5名檢察官，偵訊44名下線買家，總計已偵訊67名國安人員，另有2名檢察官親赴桃園偵訊5名關務署通關等業務承辦人員，檢方現已掌握8名英文代號的團購買家身分，正清查幕後是否仍有其他藏鏡人。

▲總統府發言人黃重諺30召開記者會說明私行政調查菸案結果。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

總統府30日公布趁總統專機出訪時挾帶私菸的團購名單，有82人主動自清自檢參與團購，不過據了解，台北地檢署從一開始從吳宗憲取得團購名單就發現，部分團購者的名字是國安局科處單位，明顯是由科處總務人員代表下訂，檢方再根據華航、華膳的訂貨清單比對購買者身分後，初步列出20多名主要的「團爸」、「團媽」，以及8組被吳宗憲以英文代碼綽號註記的團購者。

在國安局內部團購人員部分，北檢考量國安人員身分不宜曝光，且團購者可能供出更多下線，須立即傳喚，因此北檢在29日，先派出2名主任檢察官，帶著4名檢察官借用國安局場地，訊問23名證人後，30日一早，北檢再增加人力，由2名主任檢察官帶著5名檢察官，在相同的秘密地點，根據前一天所得證詞，偵訊第2波、44名國安人員。

▲總統府公布有82名國安人員參與團購。 （圖／記者陶本和攝）

此外，北檢另外派出2名檢察官，到位於桃園的關務署台北關，訊問22日查緝私菸人員，以及承辦免稅品通關業務、保稅倉庫管理者等5名證人，目前檢方已向總統府侍衛室少校吳宗憲訊問確認過8組英文綽號註記的神秘買家身分，正清查神秘買家幕後是否還有其他藏鏡人。對於外傳華航人員也趁總統專機出訪時，超量購買免稅菸等商品部分，北檢表示，相關案件「該查的都會查」。