華航：專機實銷菸品10009條　未來不開放機邊交易及預購



▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導



華航捲入私菸案，神隱將近3天，交通部政次兼航發會董事長王國材下通牒，要求華航在25日下午5時前，針對私菸一事將所有的疑慮、檢討全都釐清，並公開說明。記者會開始，華航董事長謝世謙即對於私菸事件造成社會紛擾，代表華航致上最大歉意，並鞠躬道歉。

華航提供2014～2019年專機任務菸品銷售數量表，今年7月「自由民主之旅」，菸品銷售數量為10009條。華航董事長謝世謙表示，未來華航不開放機邊交易、不開放預購，這件事以後不會再發生，並且組成人評會，等到調查結果出爐會做行政懲處。

另外，相關失職人員就會懲處，華航不會煙滅證據，購買的紀錄還是在，董事長要負完全的責任，謝世謙也跟航發會說，如果要追究責任，就會為這件事情負責。

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▲2014-2019年專機任務菸品銷售數量。（圖／ETtoday新聞雲製表）點圖可放大

謝世謙表示，有關這次總統專機有些隨行人員買了免稅菸品，或是其他免稅品，這事件造成社會紛擾，代表華航表示最大歉意，並鞠躬道歉。事件發生時，並非沒有處理，一定要把所有事情釐清清楚並做總結報告。華航歷年來配合國家專案任務需求，20多年來已經承辦過很多次，不論是專機任務或是元首級任務，一向秉持認真態度，且辦得非常圓滿。

關於此次私菸事件，謝世謙說，基本上這所有交易都在飛機上完成交易，並不是在國內完成交易，已屬「境外交易」，對於外界所傳刷卡刷了5筆，且金額高達數百萬，都是在「國內完成」，裡面有些誤解，其實不是的。

華航表示，未來專機免稅品銷售，將依一般客機作業，不開放免稅菸品預購，菸品裝載數量以旅客總人數可攜帶數量為上限，爾後也將建立專機免稅品數量管控機制，確實在航機空間、載重等各項限制內進行免稅品裝載，並於機上完成交貨，不於機邊交付預購免稅商品。



▲謝世謙說，未來不開放機邊交易及預購，「所以防災機制不會發生」！（圖／記者湯興漢攝）

被媒體問到是否會設立「防災機制」避免類似情況再發生，謝世謙指出，以後根本不會有這樣的事情發生！爭議就在於菸品部分，「我剛剛講過，不再開放你在起飛前預購，根據菸害防制法的規定，菸品不能做促銷，以後專機我們會看，如果有一百個人我就放一百條菸。我也會帶兩百條，因為去一百條回來一百條，所以防災機制不會再發生。」

至於人員處分部分，謝世謙則說，要由人評會做調查，對基層員工，是奉命行事，要處分他們嗎？「我認為人評會不會做這種決議」，這部分秉公處理，也會斟酌情況。