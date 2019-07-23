影／國安局私菸醜聞「團爸」名單出爐　檢調將傳喚「各單位」貨主

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦總統專機私菸案，發現國安人員疑已多次利用總統出訪機會，呼朋引伴「團購」免稅菸，現在曝光的國安局官員吳宗憲、張恒嘉的角色僅是在這次團購中負責彙整數量訂貨，據了解，辦案人員已經掌握數十名下游「團爸、團媽」名單，除將根據名單追查實際下訂的買菸人，同時清查國安單位是否早有夾帶私菸的陋習。

▲檢調懷疑吳宗憲是國安單位團購私菸的盤商角色。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，調查局新北市調處22日是在未報請任何地檢署指揮的狀況下，就根據情資與關務署等單位聯合展開行動，由關務署以行政處置，扣留可疑私菸，並同步約談國安單位的吳、張2名官員，以及5名開車載運司機、3名押車官。

▲國安局軍官張恒嘉。（圖／記者劉昌松攝）

據悉，部分被告坦承，從以前就有在保護總統出訪時，順便幫忙帶免稅菸回國的習慣，只是抱著「貪小便宜」心態跟團的人越來越多，就像民間團購網一樣，國安單位內部開始自行分工，這次總統蔡英文出訪行程，就由吳、張2人負責統整各方匯集來的「訂單」，形同團購網中的盤商角色，但非主導地位。

而檢調單位目前取得的數十人名單，每人訂購數量多寡不一，很可能就像「團爸」、「團媽」，只是下游揪團、代表出面訂貨的角色，檢調後續仍須逐一清查這些訂購者身分，也不排除約談「團爸」、「團媽」們到案說明幕後真正買貨人身分，了解是否有人另外轉賣營私。

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