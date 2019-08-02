華航高層恐涉私菸案　副總等4人列被告交保候傳

▲檢方今日複訊華航高層，副總經理邱彰信訊後交保候傳。（圖／記者趙永博攝）



記者劉昌松、趙永博／台北報導

檢調偵辦國安私菸案出現重大進展，除華航空品處代組長黃川禎在案發首周就因涉嫌貪污罪被檢察官諭令交保外，台北地檢署昨以被告身分傳喚華航前資深副總羅雅美、前空品處副總邱彰信，以及空品處協理于堯出庭，釐清免稅菸訂購無上限的決策經過後，檢察官諭令于堯、邱彰信分別以50萬元及70萬元交保，唯獨羅雅美訊後被請回。

羅雅美是前國安會秘書長邱義仁機要、邱彰信是立委邱議瑩胞弟，2人分別是總統蔡英文2019年「自由民主之旅」的專機負責人，以及專機承辦單位。在私菸案爆發後，就遭民眾到台北地檢署告發，涉嫌提供華航倉儲地點，讓國安人員暫放私菸，疑觸犯貪污瀆職等罪，而華航也已在7月26日已宣布，將羅、邱等人調職、撤職待查，因此1日被檢調已被告身分約談到案。

▲華航空品處代理組長黃川禎。（圖／記者趙永博攝）



台北地檢署從7月22日接手偵辦國安私菸案當天，就已將負責彙整國安人員訂購免稅菸的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉依貪污案聲押獲准，另有8名涉案國安人員、司機員獲得交保，而私菸訂購的華航方雙口、空品處組長黃川禎則被依貪污圖利罪嫌交保，之後檢察官接連3天到國安局接連偵訊了80位私菸買家後，為釐清相關訂購、進出貨流程，7月31日轉向約談10名華航基層人員。

當時空品處協理于堯也被以證人身分約談到案後請回，但經檢察官分析相關筆錄卷證，北檢舉行專案會議後認為，于堯是黃川禎的上級長官，也很清楚國安超量訂菸違規情形，認為她在私菸案中，同樣涉嫌圖利超量訂購免稅菸的國安人員，因此2日再次將她傳喚到案訊問後，諭令50萬元交保。

檢調在訊問過17名華航基層人員後，認為華航空品處代理組長黃川禎、空品處協理于堯、資深副總經理羅雅美、副總經理邱彰信不能夠排除涉案，目前均依貪污治罪條例將4人列為被告。其中黃川禎在7月25號，被裁定以20萬元交保候傳；于堯今日複訊後，從證人身分被轉列為被告，最後被裁定以50萬元交保；邱彰信則以70萬元交保候傳；唯獨羅雅美因仍有事證尚待釐清，被檢方暫時裁定以無保請回。

加上先前也同樣遭民眾告發涉嫌瀆職的華航董座謝世謙，目前全案總計已有15名被告，其中5名是華航人員，對於謝世謙尚未傳喚到案。對此北檢表示，偵辦無上限，證據到哪裡就會辦到哪裡。

▲檢方今日複訊華航高層，資深副總經理羅雅美被無保請回。（圖／記者趙永博攝）



▲檢方今日複訊華航高層，空品處協理于堯訊後以50萬元交保候傳。（圖／記者趙永博攝）



▲檢方今日複訊華航高層，證人臉戴口罩快步離開北檢。（圖／記者趙永博攝）