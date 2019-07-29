北檢查私菸加快腳步　上午到台北關調資料下午密訊團購人

▲北檢29首度提訊因私菸案遭收押的張恒嘉。（圖／記者宋良義攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，在取得國安局少校吳宗憲、張恒嘉手中的團購名單，並前往華航調閱相關訂貨明細後勾稽、比對，確認私菸案例年團購流程與承辦人員後，29日上午先到關務署台北關調取歷年總統出訪時「帶回」的免稅品清單，下午再派出4名檢察官，前往署外秘密地點，訊問團購免稅菸的相關人員。北檢面對媒體查證時表示，「目前不予回應」。

據了解，北檢在私菸案發後首周，就已取得國安局少校吳宗憲隨身攜帶的團購名單，隨後又到吳宗憲和遭收押的國安局少校張恒嘉位於總統官邸旁寢室，取得2人個人留存電磁紀錄，掌握到歷年總統專機出訪時，國安與華航接洽團購免稅品對口人員及團購名單。

▲國安局少校張恒嘉涉私菸案，被收押至今1個禮拜。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

承辦檢察官和事務官周末將團購名單與前往華航、華膳調閱查扣的貨品清單比對後，29日一早提訊在押的張恒嘉確認查扣資料內容後，立即發函國安局等機關，繼續調閱團購紀錄相關文件，並直接前往關務署台北關，調取海關留存的歷年總統出訪專機隨行人員申報的免稅品資料。

在此同時，參與偵辦私菸案的4名專案檢察官，也在下午各自帶著書記官，前往署外秘密地點，訊問團購名單上人員，據了解，相關人員訊後已陸續請回。不過針對這一連串的偵辦動作，北檢面對媒體求證時的態度十分謹慎，僅對外表示「暫不予回應。」