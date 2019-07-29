　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢查私菸加快腳步　上午到台北關調資料下午密訊團購人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北檢首度提訊張恒嘉。（圖／記者宋良義攝）

▲北檢29首度提訊因私菸案遭收押的張恒嘉。（圖／記者宋良義攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，在取得國安局少校吳宗憲、張恒嘉手中的團購名單，並前往華航調閱相關訂貨明細後勾稽、比對，確認私菸案例年團購流程與承辦人員後，29日上午先到關務署台北關調取歷年總統出訪時「帶回」的免稅品清單，下午再派出4名檢察官，前往署外秘密地點，訊問團購免稅菸的相關人員。北檢面對媒體查證時表示，「目前不予回應」。

據了解，北檢在私菸案發後首周，就已取得國安局少校吳宗憲隨身攜帶的團購名單，隨後又到吳宗憲和遭收押的國安局少校張恒嘉位於總統官邸旁寢室，取得2人個人留存電磁紀錄，掌握到歷年總統專機出訪時，國安與華航接洽團購免稅品對口人員及團購名單。

▲▼吳宗憲等9名國安局涉案軍官，被發現利用職務之便，購買並挾帶9800條免稅香菸要闖關。（圖／記者劉昌送攝）

▲國安局少校張恒嘉涉私菸案，被收押至今1個禮拜。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

承辦檢察官和事務官周末將團購名單與前往華航、華膳調閱查扣的貨品清單比對後，29日一早提訊在押的張恒嘉確認查扣資料內容後，立即發函國安局等機關，繼續調閱團購紀錄相關文件，並直接前往關務署台北關，調取海關留存的歷年總統出訪專機隨行人員申報的免稅品資料。

在此同時，參與偵辦私菸案的4名專案檢察官，也在下午各自帶著書記官，前往署外秘密地點，訊問團購名單上人員，據了解，相關人員訊後已陸續請回。不過針對這一連串的偵辦動作，北檢面對媒體求證時的態度十分謹慎，僅對外表示「暫不予回應。」

ET快訊
白嫩I球女星沒了濾鏡！現身變70歲阿婆「肚掛鬆垮肥肉」…男粉
高雄罷韓「龍成宮」大集結　現場4張人群照曝光「穩到不行」
搭飛機坐靠窗…窗口下發現「神秘半圓按鈕」　功能曝光超先進

關鍵字：私菸,國安局,特勤,吳宗憲,張恒嘉,免稅菸,關務署,團購

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北檢查私菸加快腳步　上午到台北關調資料下午密訊團購人

共軍在台海軍演越海峽中線？　國防部：定義認知有誤

國民黨團關切檢察總長辦私菸　總統府：這是伸手干預司法吧

台中首場果凍「連署郭台銘選總統」　憂衝突安排保安組巡場

趙守博要韓國瑜戒酒　王淺秋：有一種冷叫媽媽覺得你冷...

高雄罷韓割草「龍成宮」大集結　現場4張照「穩到不行」引論戰

中評委開砲要韓國瑜戒酒　柯文哲7字回應

郭粉被韓粉打取消台北場連署　劉宥彤：請理性！連署非官方動作

陳其邁宣布「補助受災戶2萬元」　心繫高雄網狂推：邁邁最用心

韓國瑜自比水果刀　蘇貞昌：若帶刀違反刀械管制條例就辦他

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

北檢查私菸加快腳步　上午到台北關調資料下午密訊團購人

共軍在台海軍演越海峽中線？　國防部：定義認知有誤

國民黨團關切檢察總長辦私菸　總統府：這是伸手干預司法吧

台中首場果凍「連署郭台銘選總統」　憂衝突安排保安組巡場

趙守博要韓國瑜戒酒　王淺秋：有一種冷叫媽媽覺得你冷...

高雄罷韓割草「龍成宮」大集結　現場4張照「穩到不行」引論戰

中評委開砲要韓國瑜戒酒　柯文哲7字回應

郭粉被韓粉打取消台北場連署　劉宥彤：請理性！連署非官方動作

陳其邁宣布「補助受災戶2萬元」　心繫高雄網狂推：邁邁最用心

韓國瑜自比水果刀　蘇貞昌：若帶刀違反刀械管制條例就辦他

毒販開賓士撞死肉販「車夾斷腿」逃逸　判刑8年慘賠近9百萬

抱腦麻女兒越過終點線…全體歡呼打氣　學校要求母親離場

亞洲首例！江西發現「58cm」巨大暴龍足跡　專家：體長可達7.5公尺

港澳辦：實踐一國兩制　「3條底線」不能觸碰　

噁男餅乾誘拐15歲智障少女上摩鐵　國中妹「2周遭性侵7次」慘墮胎

U12世界盃／中華戰捷克　郭勇志之子郭宸安掛帥先發

直擊／暑假限定！星空下泡泡浴缸裡看電影　飯店裡免費玩「特務解謎」

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

「闇黑超人」血染全鎮！《靈異乍現》挑戰倫理道德最大極限

「歐吉桑殺手」轉型　AKB48 Team TP新制服曝光...暗藏驚人巧思

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國..

罷韓割草「龍成宮」大集結　4張..

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

國民黨憂韓國瑜撐不過八、九月

「我覺得很奇怪ㄋㄟ」韓國瑜怒了..

吿400韓粉　王瑞德現身高雄：..

董念台酸韓國瑜「殘障母雞」　全..

聯合報民調：韓、蔡32％打成平..

韓粉私訊求原諒　王瑞德：你不能..

私菸案數據曝 蔡政府就佔6成..

蘇煥智擬組黨「最快下月宣布」

李正皓預測「柯文哲不選了」

韓國瑜自喻2020大選：水果刀..

小英私菸止血　邱國正、鍾樹明「..

更多熱門

相關新聞

調職到底是法律責任，還是政治責任？

立委踢爆國安局人士訂購巨量免稅菸品並藉由禮遇程序意圖入境，據新聞報導，相關人士有的請辭，有的「調離現職」。但，調離現職到底是一種法律責任，還是政治責任？辭職、調職之後就沒事了嗎？

吳宗憲「Lulu先提分手」曝情逝原因！

私菸風暴神隱八天 陳菊：如果有任何我的責任絕不逃避

黃國昌再點名國安會李大維：不用承擔任何責任？

蔡英文「超買」定調走私菸　黃國昌：是誰出的餿主意

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面