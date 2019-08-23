台北關9797條私菸「有109人團購」！北檢曝光前3名　最多一人買1037條

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北地檢署於23日宣布私菸案偵結，一共起訴13人、另有6人緩起訴。北檢調查，台北關查扣的9797條免稅菸品部分，共有109人購買，其中以總統府侍衛室為大宗，共有56人，另國安局人員26人、憲兵指揮部2人，還有民間人士20人、親友團5人。

▲北檢調查，購買私菸數量最多的3人分別為徐兆鋒、劉尊彰、林志建；圖為永和警衛室駕駛班上士劉尊彰。（圖／記者劉昌送攝）

北檢指出，針對國安人員登記購買菸品者，其中訂購數量最多的前3人分別為永和警衛室少校組員徐兆鋒，購買1037條；永和警衛室駕駛班上士劉尊彰，購買900條；國安局特勤中心警安組上校副組長林志建，購買565條。3人因購買數量龐大，遭北檢列為第一階段清查對象，先查核3人金流，並追查是否有轉賣牟利情事；北檢指出，第一階段清查對象如坦承犯行，並支付緩起訴處分金，檢察官則予以緩起訴處分。而徐兆鋒、劉尊彰、林志建3人中，劉、林2人遭檢方起訴，徐兆鋒則獲得緩起訴處分。

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▼由總統府侍衛室少校吳宗憲預購的私菸，於總統出訪期間站存華膳倉儲中。（圖／立委黃國昌辦公室提供）