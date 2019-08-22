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神尷尬！他廁所小便「見旁邊超空」　路人硬選隔壁解放：秒變滴的…醫解答了

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▲▼有男網友說，當有人站在自己旁邊解放，自己就會頓時尿不出來。（圖／記者朱世凱攝）

▲有男網友說，當有人站在旁邊解放，自己就會頓時尿不出來。（圖／記者朱世凱攝）

記者朱世凱／綜合報導

相信有不少男性都有這樣的困擾，明明和一群兄弟去上廁所，但是朋友都解放完了，自己卻仍努力「慢慢滴」無法脫身。就有網友發文表示，每次在公共廁所小便時，只要有人站在自己隔壁，就很難尿出來，「瀑布瞬間成為冰滴咖啡一樣。」醫師對此專業回應，其實這是「膀胱害羞症」所惹的禍。

有男網友在臉書發文表示，自己到公共廁所方便時，只要旁邊站著人，不管是朋友還是陌生人，膀胱就會莫名緊縮，原先的瀑布尿量瞬間宛如「冰滴咖啡」一般，只能慢慢用滴的尿完。不少人看完後都相當有共鳴，「所以我上廁所都會隔1個便斗再上」、「真的會變成用滴的…」。

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還有人透露，只要知道有朋友正在等待他趕快解放，心理壓力也會頓時上升；或是如果在火車或飛機等「會晃動」的交通工具上，就會尿不出來。據悉，這種特別的現象早在1976年就有研究人員調查過，醫師表示，這稱為「膀胱害羞症」（Paruresis） ，是一種社會恐慌症，當患者在有他人在場的情形下，就會出現排尿困難或無法排尿的情況。

▼沒有隔板擋著的小便斗，讓人心裡更緊張。（圖／CFP）

▲▼沒有隔板擋著的小便斗，讓人心裡更緊張。（圖／CFP）

曾有調查統計顯示，美國約有2000萬的男性沒辦法在旁邊有人的情況下解放，用生物理論來解釋的話，等同於鹿在感知到危險或緊張時，會靜止不動以降低自己的存在感，同時，牠們也嚇得不敢排尿，原因是尿騷味或是解放的動作都可能被捕食者發現。

研究人員也指，倘若廁所有7個便斗，大家大多都會選擇奇數位的便池，很少會刻意選偶數位；另外，如果發現廁所內離門最遠的小便斗是空著的，並且旁邊沒人，多數男性都會選擇那個，「因為就算人滿為患，也只會有一個鄰居而已」。當然也是有不會害羞的男性，他們可能一進門直接找個便斗就快速解決了。

▼不少男性上廁所時都不喜歡旁邊有人。（示意圖／CFP）

▲▼不少男性上廁所時都不喜歡旁邊有人。（圖／CFP）

醫師認為，可以學習控制焦慮，不用刻意去想周遭的人在關注你上廁所，這樣「膀胱害羞症」的情況就能有所減緩；不過有這種症狀的人也不需要太擔心，最重要的是患者應該保持良好的心態，別因此感到羞恥，當作是種小癖好就好，相信當你告訴朋友這件事，你的朋友也不會刻意看著你上廁所，或是硬要站你隔壁給壓力。

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關鍵字：廁所,男生,男性,小便,尿尿,膀胱害羞症,尿量,恐慌

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