獨／高捷廁所驚見「雙殺國瑜」貼紙　署名「2高中校友團」惹怒韓粉

▲韓粉貼出在高雄捷運左營站廁所發現署名高中校友團的「罷韓」貼紙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名王姓韓粉在臉書社團《韓國瑜後援會》當中貼出一張照片，這張照片是一張貼紙，不過貼紙上頭寫明了「堅定罷韓，雙殺國瑜」，清楚表達立場，而這張貼紙上頭還標明自己是高雄2間高中的校友團，讓韓粉不但怒了，還說：「高中生沒有投票權」。

貼文的這名王姓韓粉表示，自己是在高雄捷運左營站上廁所的時候，看到牆壁貼了這張貼紙，所以他問社團當中的其他韓粉說：「這個是不是要請學校處理啊」？仔細看看這張貼紙內容，不但清楚寫了「堅定霸韓，雙殺國瑜」以外，在這行字的下方還有「救高雄，護台灣，不能等」9個字的小標，同時在主軸上方也有小標寫「xx高中，xx高中校友團全力支持」。

▲韓粉貼出在高雄捷運左營站廁所發現署名高中校友團的「罷韓」貼紙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這篇貼文一出，讓韓粉紛紛都怒了，在這篇底下開始留言蓋樓，有人質疑「高中生沒有投票權吧」、「檢舉哇！哪兩間學校校友亂貼，請校方出面處理」，但也有人說「政治不能進入校園，該撕」、「最是可恥，還利用學校校友團的名義，是誰授權給哪個人的？少數人就可以未經同意利用名號嗎？」但也有人問：「捷運站可以貼有政治立場的標語嗎」？

雖然這張霸韓貼紙清楚標明了2間高中的校友團，不過真的是這樣嗎？目前記者透過高雄市教育局進行詢問，獲得校方的回應為：「兩所學校都已經報警，否認是他們的校友會所為」。但是這張照片已經在挺韓社團當中發酵。

校方回應內容：

本校於8/19召開擴大行政會報，校長針對該項不實海報進行說明，該海報內容非本校立場，且使用本校校徽有損及本校聲譽之可能，請各處室同仁和老師注意，若得知有在何處實質張貼，應對警方進行報案。本校目前校友會並無實質運作，近兩年並無開會或其他集會，此海報系假冒本校校友會名義繪製。校長於擴大行政會報要求所有行政同仁和老師恪遵行政中立原則，不得以學校名義對外發布任何政治活動和主張之訊息。