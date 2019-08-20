多金男埋伏星巴克偷拍　犯行6年逾百女受害僅找到3人提告

▲內湖星巴克店內監視器拍下涉嫌偷拍女性如廁的王男進出畫面。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市王姓多金男涉嫌在內湖星巴克、南港汽車維修中心等，營業場所的廁所內，偷裝攝影機，然後假借用餐、等待修車等理由，在外等候，看到女性進廁所，就用Iphone X遙控偷拍，檢警循線逮人後，發現他早從2012年就開始偷拍犯行，但在上百名被害女子中，只能比對找到3名受害女性提告，士林地檢署20日依3個妨害秘密罪嫌起訴王男，並請求法院從重量刑。

▲▼王男用來偷拍的攝影器材與儲存影照工具。（圖為資料照／記者張君豪攝）

45歲的王男家境富裕，名下有多筆房地產以前在竹科上班，也開過公司，目前則為待業中，他名下有多筆房地產，曾在國外受過教育，家境富裕。

2018年5月24日中午，一名女子在內湖區星巴克上廁所時，發現一道怪異紅光，查看後發現置物夾層下方有個像水管的HTC RE攝錄影機，隨即拿走報警，而當時買了飲料守在用餐區的王男見狀，倉皇逃逸，但警方循線追查，發現王男涉嫌重大，同年8月間前往王男位於大直區的豪宅住處逮人並當場搜索，當時王男家人對王男涉案大感訝異。

▲王男案發後獲得40萬交保。（圖為資料照／記者邱中岳攝）

王男剛到案時矢口否認犯行，但檢警從搜出的1張照片光碟、3張影片光碟中，最早的檔案紀錄是2012年2月起，等於到他落網為止，已經偷拍7年，約有上百名不同女性如廁等非公開活動及身體隱私部位照片，期中還夾雜王男自拍照以及全家福照片。

檢警根據照片內的被害人特徵，找到王男在2016年10月22日，曾到內湖港墘路的某汽車維修中心廁所，偷拍1名女子如廁，該女子不在國內，但透過委任姊姊提告；此外，就在案發的同一天稍早，也有另名女子是在星巴克廁所內，遭守在用餐區的王男遙控啟動攝影機偷拍；加上揪出王男的女子，總共3女提告。

▲王男將攝影機藏在星巴克廁所的置物夾層下方。（圖為資料照／記者柳名耕攝）

雖然大部分被害人，因為拍到的身體部位無法辨認身分，但檢察官除將王男依3個妨害秘密罪嫌起訴，並請求法院從重量刑外，另外也根據王男持有位成年人性交、猥褻照片，函請主管機關另依《兒童及少年性剝削防制條例》處以行政裁罰。

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