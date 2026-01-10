日本風俗妹開房後「痛扁68歲買春男」！　愛情旅館6分鐘密室施暴

▲日本一名風俗女子因毆打買春客被判刑。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名28歲風俗女子因涉嫌在愛情旅館對68歲買春客施暴，而被名古屋地方法院判處3年有期徒刑，緩刑5年。這起賣淫暴力事件也使受害男子頭部遭毆打出血，還被迫交出2萬日圓，整起過程持續6分鐘。

6分鐘密室施暴 男客頭部流血被迫給錢

名古屋地方法院2025年12月17日對此案進行宣判，根據判決內容，在風俗店工作的28歲女子篠田萌夏透過配對軟體認識68歲被害男子，兩人2024年6月3日首次見面，一開始先到壽司店用餐，隨後前往名古屋市北區的愛情賓館。

當天上午11時21分至27分，兩人進入房間後，篠田突然以手機猛擊男子頭部，接著拳打腳踢，導致男子頭部出血。受害男子在恐懼之下，儘管雙方未發生性行為，仍交出2萬日圓現金。

法官西脇真由子在判決理由中指出，被害人頭部出血受傷，同時遭受財產損失，犯罪後果不容輕忽。不過考量篠田沒有前科紀錄，加上尚有可供酌量的更生空間，因此給予緩刑。

辯方主張正當防衛 檢方揭露3次傷害前歷

篠田的辯護律師在法庭上辯稱，2萬日圓是一開始就收取的費用，當她向男子說明不使用保險套需加價時，對方試圖觸碰她的胸部和私密部位，她再次表示這些行為也要加錢，男子憤怒大喊「別開玩笑，把錢還我」，並抓住她的手臂。

辯方強調，篠田因恐懼才用手機敲擊對方頭部一次，這是正當防衛行為。她說「別因為我是女人就小看我」也不是恐嚇，因此傷害和恐嚇罪名都不成立。

然而檢察官在詰問時揭露，篠田過去有多次傷害前科，案件性質都與本案類似。檢方質疑，如果真的遭遇危險，為何不向所屬風俗店家或警方報案？篠田則回應稱，店家表示不想介入，之後就失聯，而她當下沒想到要報警。

法庭上情緒失控 旁聽席爆發衝突

審理過程中，當篠田陳述「被害人激動地抓住我衣領」、「我嚇得逃跑了」等說詞時，坐在旁聽席的受害男子突然大喊「別說謊！」篠田隨即出現過度換氣症狀，不理會律師的關心，開始放聲大哭。法官當場宣布休庭15分鐘，請所有旁聽人員離開法庭。

檢察官認為篠田的辯解與證據不符，充滿矛盾，因此求刑3年有期徒刑。辯護方則堅持正當防衛主張，要求法院秉持「罪疑唯輕」原則判決。

網路知名人物 過往多次捲入糾紛

篠田萌夏在社群媒體上具有一定知名度，過往曾多次與警方打交道。2023年3月，她在東京新宿歌舞伎町與49歲影片創作者內田浩樹發生衝突，雙方在街頭起口角並有肢體接觸。篠田當場拍下內田的照片上傳社群平台，發文稱「搭訕被無視後罵我醜還踢我，希望大家轉發讓這傢伙社會性死亡」。貼文迅速擴散，內田收到大量「你竟然踢女人」的批評訊息。

2024年2月29日，篠田被風俗店派往山口縣宇部市一間商務旅館賣淫時，因未經允許進入客房遭經理制止，雙方爆發爭執，她咬傷經理手臂而被以傷害罪嫌逮捕，但最終獲不起訴處分釋放。