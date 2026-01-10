　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本風俗妹開房後「痛扁68歲買春男」！　愛情旅館6分鐘密室施暴

▲▼飯店,住宿,房間,開門。（圖／CFP）

▲日本一名風俗女子因毆打買春客被判刑。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名28歲風俗女子因涉嫌在愛情旅館對68歲買春客施暴，而被名古屋地方法院判處3年有期徒刑，緩刑5年。這起賣淫暴力事件也使受害男子頭部遭毆打出血，還被迫交出2萬日圓，整起過程持續6分鐘。

6分鐘密室施暴　男客頭部流血被迫給錢

名古屋地方法院2025年12月17日對此案進行宣判，根據判決內容，在風俗店工作的28歲女子篠田萌夏透過配對軟體認識68歲被害男子，兩人2024年6月3日首次見面，一開始先到壽司店用餐，隨後前往名古屋市北區的愛情賓館。

當天上午11時21分至27分，兩人進入房間後，篠田突然以手機猛擊男子頭部，接著拳打腳踢，導致男子頭部出血。受害男子在恐懼之下，儘管雙方未發生性行為，仍交出2萬日圓現金。

法官西脇真由子在判決理由中指出，被害人頭部出血受傷，同時遭受財產損失，犯罪後果不容輕忽。不過考量篠田沒有前科紀錄，加上尚有可供酌量的更生空間，因此給予緩刑。

辯方主張正當防衛　檢方揭露3次傷害前歷

篠田的辯護律師在法庭上辯稱，2萬日圓是一開始就收取的費用，當她向男子說明不使用保險套需加價時，對方試圖觸碰她的胸部和私密部位，她再次表示這些行為也要加錢，男子憤怒大喊「別開玩笑，把錢還我」，並抓住她的手臂。

辯方強調，篠田因恐懼才用手機敲擊對方頭部一次，這是正當防衛行為。她說「別因為我是女人就小看我」也不是恐嚇，因此傷害和恐嚇罪名都不成立。

然而檢察官在詰問時揭露，篠田過去有多次傷害前科，案件性質都與本案類似。檢方質疑，如果真的遭遇危險，為何不向所屬風俗店家或警方報案？篠田則回應稱，店家表示不想介入，之後就失聯，而她當下沒想到要報警。

法庭上情緒失控　旁聽席爆發衝突

審理過程中，當篠田陳述「被害人激動地抓住我衣領」、「我嚇得逃跑了」等說詞時，坐在旁聽席的受害男子突然大喊「別說謊！」篠田隨即出現過度換氣症狀，不理會律師的關心，開始放聲大哭。法官當場宣布休庭15分鐘，請所有旁聽人員離開法庭。

檢察官認為篠田的辯解與證據不符，充滿矛盾，因此求刑3年有期徒刑。辯護方則堅持正當防衛主張，要求法院秉持「罪疑唯輕」原則判決。

網路知名人物　過往多次捲入糾紛

篠田萌夏在社群媒體上具有一定知名度，過往曾多次與警方打交道。2023年3月，她在東京新宿歌舞伎町與49歲影片創作者內田浩樹發生衝突，雙方在街頭起口角並有肢體接觸。篠田當場拍下內田的照片上傳社群平台，發文稱「搭訕被無視後罵我醜還踢我，希望大家轉發讓這傢伙社會性死亡」。貼文迅速擴散，內田收到大量「你竟然踢女人」的批評訊息。

2024年2月29日，篠田被風俗店派往山口縣宇部市一間商務旅館賣淫時，因未經允許進入客房遭經理制止，雙方爆發爭執，她咬傷經理手臂而被以傷害罪嫌逮捕，但最終獲不起訴處分釋放。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

美滑翔傘客受困泰國「高壓電線桿」！　全島停電1小時成功救援

日本酒吧「牆壁女屍」確認是28歲女護士！長相曝　生前是常客

全球近3成海運石油通過　若美介入伊朗「荷莫茲海峽恐封鎖」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

美滑翔傘客受困泰國「高壓電線桿」！　全島停電1小時成功救援

日本酒吧「牆壁女屍」確認是28歲女護士！長相曝　生前是常客

全球近3成海運石油通過　若美介入伊朗「荷莫茲海峽恐封鎖」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

國際熱門新聞

伊朗示威已6千死　社群屍體成堆影片曝

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

川普如何讓台積電點頭？美部長全說了

運河水位下降驚見廢車　駕駛座躺白骨

快訊／川普考慮空襲！　大使館：美國公民儘速離開伊朗

即／北海道外海規模6.2地震　深度僅10公里

快訊／紐時：台美關稅15%　台積電擴大投資5座半導體廠

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

不只考慮空襲伊朗！川普還有「4大絕招」

台美關稅15%！台積電ADR勁揚逾2.5%　美股四大指數收高

伊朗傳首度處決示威者　26歲男判死明行刑

白宮：川普考慮發動空襲　阻止伊朗鎮壓示威者

關稅合不合法？　川普：違法要賠數兆美元「美國就完蛋了！」

更多熱門

相關新聞

日本恐「一夜之間」擁核武　拜登警告習近平

日本恐「一夜之間」擁核武　拜登警告習近平

中國近日再度針對日本核議題提出強烈警告！來自北京的智庫公布一份30頁官方報告，指控日本可能已秘密生產可用於核武器的鈽，並具備在極短時間內發展核武的技術與能力

行動電源高空起火！韓廉航機艙「濃煙密布」

行動電源高空起火！韓廉航機艙「濃煙密布」

日本第一波「櫻前線」預測曝！東京3/21開花

日本第一波「櫻前線」預測曝！東京3/21開花

李在明震怒！北韓怒控遭「無人機入侵」空拍

李在明震怒！北韓怒控遭「無人機入侵」空拍

濟州島撿到「茶包K他命」！疑來自台灣

濟州島撿到「茶包K他命」！疑來自台灣

關鍵字：

名古屋風俗女施暴案判刑愛情旅館日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面