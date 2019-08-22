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烏日站忙找廁所驚「要跪著？」被冷酸　答案揭曉...大票網力挺：長知識+1

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▲高鐵站抬頭一看！她驚問「要感謝廁所？」　內行解答...網喊長知識了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲這是「穆斯林祈禱室」的標誌。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今天在高鐵烏日站時，剛好想上廁所，結果在找指標時，赫然發現一旁「跪拜」的圖示，於是好奇發問用意為何。po文引發熱烈回響，熱心網友紛紛解答，同時也有一大票人也霧煞煞，直言「我也是第一次看到耶」、「長知識了，我還以爲是無障礙廁所」。

女網友當時忙著找廁所，當她看到標誌時，瞬間就愣住了，完全不懂上面的意思，於是上「爆廢公社公開版」發文說道，「廁所旁邊為什麼要跪一個人啊，是要跪著上廁所的意思，還是為了感謝廁所，所以上完要跪拜？或者跪著進出廁所？」

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▲▼台北市政府打造穆斯林祈禱室。（圖／資料照）

▲穆斯林祈禱室。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

事實上，這是「穆斯林祈禱室」的標誌，為了營造友善的旅遊環境，從2015年開始，高鐵烏日站就已啟用；貼心的是，由於穆斯林禱告前須完成「小淨」儀式，所以祈禱室旁的無障礙廁所，增設了不銹鋼平面式洗腳池及折合椅，方便年長或行動不便的穆斯林旅客使用，同時還設置溫水沖洗器和烘乾機等設施。

而發問文一出，立刻掀起熱議，許多知情的網友回應，「祈禱室，這並不是我們的文化，不知道也很正常，不用太在意」、「桃園機場有回教、基督/天主教、佛教3間祈禱室」、「家樂福也有」、「家裡有印尼外勞所以知道」、「這幾年台灣旅遊很注重南向，而東南亞國家很多穆斯林，所以台灣現在也有專屬的穆斯林旅遊團以及推廣穆斯林認證餐廳，這是很國際化的事情喔」。

▲高鐵站抬頭一看！她驚問「要感謝廁所？」　內行解答...網喊長知識了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲許多網友也長知識了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

當然，也不乏吐槽聲，「是常識啊~這幾年台灣觀光都有在推穆斯林和善環境」、「常出國或知道點各國人文風情的，應該都懂」。對此，原po無奈回應，真的不懂意思才會詢問，並非取笑或有不尊重之意，「沒出過國很可恥，一定要出過國才比較高尚？所以你有問題都不用求解？」

另外，很多網友也跟原po一樣，是頭一次注意到，「讓我上了一課，謝謝」、「常常經過怎麼沒發現」、「我早上在機場也很疑惑」、「謝謝妳的發文，也讓我長知識了」、「肚子痛狂敲廁所門」、「長知識了，剛剛看到圖片，還以為是跪求廁所」、「上面沒有註明文字，說是常識的人，你們都是第一眼看到，就能馬上明白那圖的意義哦」。

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關鍵字：祈禱室,穆斯林祈禱室,高鐵站,烏日站,長知識,穆斯林,回教,標示,廁所

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