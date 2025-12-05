快訊／賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　陳其邁要求校方公正調查

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委暨高雄市長準參選人賴瑞隆8歲兒子被控多次攻擊同學，包含女同學遭堵廁所12分鐘、嗆「出來就打死你」等情節，引發家長不滿，也讓校方處理態度備受質疑。對此，高雄市長陳其邁表示，這個案件由校方進行調查，因屬於校園事務，有提醒校方特別注意保護同學資料的相關規定，也要公正嚴謹地進行調查。

▲陳其邁針對賴瑞隆兒涉霸凌事件，要求校方公正調查。（圖／記者賴文萱攝）

校方指出，主事件發生於10月16日，賴姓男童與黃姓女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後仍遭賴生在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘。學校10月28日得知後啟動通報，女童家長並於11月26日針對黃姓兄妹兩人正式提出霸凌調查。

此外，校方表示，黃姓女童曾反映賴生罵她「神經病」，其母也指出哥哥之前同樣遭罵，兩案均被列入調查。12月2日又發生新衝突，賴生在體育課中故意踢了另一名徐姓學生，造成臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動社政通報，但家長尚未提出霸凌調查。

面對外界關注，賴瑞隆晚間發聲明證實孩子涉及校園衝突，強調會全力配合學校釐清真相，也會加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度。他呼籲社會「給予必要的教育與輔導空間」，讓事件朝正向方向處理。校方則承諾調查全程公開、公正，並持續與雙方家長溝通。