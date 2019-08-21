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美售台F-16V戰機　陸外交部：制裁參與軍售的美國公司

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▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲美國將售台66架F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國國防部正式通知國會，售台總價80億美元、共66架F-16V戰機，大陸外交部發言人耿爽今（21日）再次抨擊美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，他強調，「我們的立場沒有變化，中方將採取一切必要措施，維護自身利益，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。」

大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答記者提問時，做出上述回覆。他表示，兩天前已就暈售案表明中國政府的嚴正立場，美國向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。

他強調，中方軍售案堅決反對，已經向美方提出了嚴正的交涉和抗議，也將採取一切必要措施，維護自身利益，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。

耿爽表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，呼籲美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則由此造成的一切後果必須完全由美方承擔。

美國國務院在美東時間8月20日正式通知國會，將出售台灣F-16V（BLK 70）型戰機，我外交部發言人歐江安也在第一時間表示，對川普政府貫徹「六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷的謝忱，此舉再次應證臺美安全夥伴關係日益密切友好。

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關鍵字：軍售,對台軍售,美國,川普,F16V,F-16V,外交部,耿爽,北京,特派現場

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