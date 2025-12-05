　
社會 社會焦點 保障人權

創意私房陳老師偷拍30童判12年　上訴喊「永不再犯」求減刑被打臉

▲▼ 。（圖／資料照，記者許權毅攝）

▲創意私房案「陳老師」一審被判刑12年，他不服上訴，二審維持原判決。（圖／資料照，記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

中檢偵辦創意私房案，其中1名在台北從事補教業的陳姓男子，被其他會員稱作「陳老師」，陳男在擔任教職期間，將女童帶回家並以裝有針孔的寶特瓶偷拍女童洗澡，時間長達9年，被害人數逾30人，一審依對未滿14歲少女猥褻行為、散布猥褻行為等55罪判刑12年；陳不服上訴，並宣稱「保證永遠不再犯」，台中高分院近日駁回，仍維持12年判決。

檢警查出，40歲陳男2015年起在台北市擔任補習班老師，2019年還當過小學代課老師，為滿足私慾，他將針孔攝影機裝在寶特瓶或芳香劑內，放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁，更可惡的是，他還趁擔任代課老師期間，將學生於校外活動結束後帶到家中洗澡，並預先在浴室安裝攝影機偷拍，被害人數達30人。

檢方去年偵結，依對於未滿14歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、竊錄性影像、製造、散布不實性影像、製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像、散布兒少性影像等55罪，求處15年刑期，台中地院一審判刑12年。

陳上訴主張，自己因一時失慮犯法，深感懊悔，保證永遠不會再犯，已與1名被害人達成和解，並希望盡其所能與所有被害人達成和解，而他家中還有4歲女兒及母親需要扶養，堪有值得憐恕之處，請求依刑法第59條、57條減刑。另外，他也對是否構成性剝削爭執。

二審認為，被害人案發時均為兒童或少年，以違反本人意願偷攝，造成被害人身心健康及人格發展嚴重不良影響，且犯罪期間橫跨數年、相關性影像檔案數量非少，顯非一時失慮才偶發性犯案，難認有可令人憐憫之情，不予減刑，就部分撤銷、其餘駁回，仍判陳男12年。全案仍可上訴。

「為6萬元」淪共諜　馬防部士官遭起訴求刑12年

「為6萬元」淪共諜　馬防部士官遭起訴求刑12年

台灣高等檢察署再度破獲共諜案。高檢署查獲馬防部孫姓中士於2022年間，受到對岸情報單位吸收，以手機拍攝國家機密及軍事機密之相關資料後，傳送給與對岸接頭人員，收取現金與虛擬貨幣共6萬元的利益。檢方對他聲請羈押獲准，並於4日依照違反《國家安全法》等罪，提起公訴，並建請法院量處12年重刑。法院收案後，已經裁定續押3個月。

桃園男打死女友塞桶棄屍　二審仍判13年

桃園男打死女友塞桶棄屍　二審仍判13年

高職兒手機被沒收砍死媽　判19年10月全身顫抖

高職兒手機被沒收砍死媽　判19年10月全身顫抖

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

基隆男悶死4月兒藏屍5年　二審判刑2年

基隆男悶死4月兒藏屍5年　二審判刑2年

