政治 政治焦點 國會直播 專題報導

買鱷魚紋皮包遭質疑金流　陳佩琪傻眼：我們夫妻平均報稅額約700萬

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪的鱷魚紋包包。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪的鱷魚紋包包。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

實習記者石嘉豪／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（5日）透露，去年住家遭搜索時，檢廉質疑她，怎麼這麼有錢？能買鱷魚包，陳佩琪則傻眼，自從柯文哲從政後，夫妻倆平均年報稅額約700萬，不知道要怎麼幫自己解釋，上面標價15萬，就打0.1折好了，那應該是1500元在東門市場買的。

陳佩琪表示，她昨日看見前後任主席溫馨聊天，內心激動有感，感謝小草們這一年在北院、北所外的一聲，「阿北加油，阿北清清白白」，甚或監獄內一個送藥小動作，持續溫暖著柯文哲。

陳佩琪指出，要不是小草們在大罷免中，幫柯文哲投下反罷免的一票，他不可能活著走出監獄，民進黨這一年執政的表現，果然把自己活成了台灣人最討厭的樣子。

然而陳佩琪也不解，柯文哲這一年被司法精神折磨，身體被關押摧殘，每次看到他辛苦地看著將近百份的筆錄，都常常想這麼一個有心讓台灣更好的人，為什麼民進黨這些人要用司法這樣對付？

陳佩琪透露，台灣處境困難，大家都能知道，也都希望一起努力、創造出一個更美好的台灣來，柯文哲常說，「小英總統都完全執政了，還願意跟在野黨溝通，賴清德是少數總統，不謙卑溝通，反倒更專制獨裁，用司法整肅在野黨」。

陳佩琪接著痛批，賴清德不溝通，卻關押在野黨主席和罷免在野立委，拿人民的血汗錢買武器，不向人民報告，卻先跑去外國投書，可以接受外國人外語一問一答訪問，卻不願意來立法院接受自己民代用國語答詢，請問總統是在想什麼？

此外，陳佩琪提到，去年搜索票上面寫「貪污」的罪證，先天馬行空想一下罪名，然後昧著良心、不管多瞎的理由都能掰，再兵分54路來搜索，在住家像蝗蟲過境般翻箱倒櫃。

陳佩琪直指，北檢再用從住家搜到的東西編故事起訴，當初「想像」的貪污事證，到了起訴書「一項都沒有」，瞎掰的搜索理由沒能用了，難怪不想、也無能回應她。

陳佩琪說，她去年曾被問，「陳醫師、陳小姐，妳這麼有錢喔？能買鱷魚包啊？」。陳佩琪不禁傻眼，自從柯文哲從政後，夫妻倆平均年報稅額約700萬，不知道要怎麼幫自己解釋。

陳佩琪無奈回應，「你就拿走啊，我在東門市場買的，幾千塊吧，我跟你講在哪一家買的，去找老闆鑑定」，2014年就買的，能跟京華城或小沈扯上什麼關係？用多少錢買的，已經忘記了，上面標價15萬，就打0.1折好了，那應該是1500元買的。

最後，陳佩琪強調，她喜歡鱷魚紋路的皮包，但太貴，又較不環保，所以都買牛皮壓鱷魚紋來用，平常去醫院背環保袋，和柯文哲出席活動才改背這種，年久沒用，都泛黑斑了。

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

