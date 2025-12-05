　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誤判「毒鯛」風波延燒　許宇甄批高市府失能、全額賠償漁民損失

▲▼全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者崔至雲／台北報導

高市衛生局先前宣布全聯「台灣鯛魚排」含禁藥，結果竟是前研究助理誤改儀器參數，讓檢驗數據被放大10倍，鬧出全台譁然。立法委員許宇甄轟，陳其邁領導的高雄市市政府這次荒腔走板的「毒台灣鯛烏龍事件」，不只是一次行政疏失，而是徹頭徹尾的重大行政傷害。絕對不是一句輕描淡寫的道歉能交代的，高雄市政府必須負起全部責任，全額賠償漁民，並提出實質補償與完整善後計畫，而不是把「道歉」當免責護身符。

許宇甄指出，雲林縣口湖鄉台灣鯛合作社早已依照規定完成第三方檢驗，各項數據皆合格，但高雄市政府不但未予以尊重，還在沒有完整掌握事證的情況下再次錯誤打擊合作社，逼迫整個產業背負莫須有的「毒魚」標籤。直到事發一週後，高市府才姍姍來遲地完成調查，證實錯誤根本就出在自己身上。如此延誤補救、混淆視聽的行政行為，堪稱對地方產業的「二度傷害」。

許宇甄痛斥，陳其邁身為醫師，理應最清楚檢驗數據的嚴謹性有多重要，檢驗錯一個數字可能毀掉一個產業、錯一個程序可能讓整個供應鏈蒙受恥辱。高雄市政府在第一時間沒有選擇最基本的程序「複驗」釐清真相，反而用意識形態治理作法對雲林縣進行攻擊，態度極其可惡！

許宇甄嚴厲批評，這起事件徹底暴露陳其邁的行政團隊在食品安全、檢驗程序與危機處理上的全面失能。陳其邁團隊急於甩鍋、疏於查證、欠缺專業、錯誤判斷，整個決策過程呈現的不是穩健治理，而是慌亂與無能。

許宇甄要求，高雄市政府引發的台灣鯛食安風暴，已不是單純的公務瑕疵，而是實實在在造成市場崩盤、損害國家農漁品牌的重大錯誤。高雄市政府不能只以「誤會」、「疏忽」、「道歉」搪塞過去，而應立即啟動以下三項負責行動：第一，全額賠償漁民、合作社與業者的損失。第二，公開檢驗過程與責任歸屬，懲處失職官員。第三，建立跨縣市食品檢驗的標準化程序，避免政治操作干預專業判讀。

許宇甄強調，陳其邁不要再以高姿態面對雲林縣漁民，也不能只用一句道歉敷衍產業界的痛苦。雲林台灣鯛的清白不能只靠一句道歉，而是要靠完整補償、負責任的態度與專業治理才能挽回。高雄市政府應立即為自己的錯誤賠償。
 

