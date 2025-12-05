陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

’

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠白民代近年使用助理費時多涉及《貪污治罪條例》而遭重判，藍委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化。該案也引起藍綠白國會助理們炸鍋、反彈極大。而兩項草案在今（5日）處理報告事項時，順利付委審查。

陳玉珍提案修立法院組織法，將立委每人聘用公費助理八至十四人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字，將立院撥款給公費助理的費用，改為補助費用，由立法院撥給立委統籌運用且「免檢據核銷」，等於每月44萬助理費都進立委口袋，愛怎麼用就怎麼用。

該案由陳玉珍提案，並獲得藍委林思銘、蘇清泉、洪孟楷、謝龍介、呂玉玲、許宇甄、葛如鈞、游顥、翁曉玲、張嘉郡、盧縣一等人連署。

相關提案引起國會助理炸鍋，就連藍營助理私下都罵聲連連，認為助理費極可能落入立委私囊，形同變相「自肥」，未來立委「老闆」們可以用各種理由剝削助理福利。該案引起極大反彈後傳出有藍委希望撤簽，但仍在今日付委審查。

提案說明指出，近期司法實務認為「公費助理費」並非實質補助立委費用，為矯正司法實務錯誤法律見解，因此增訂助理費用由立法院撥給立委，由立委統籌運用。至於立委補助費如何運用以及運用是否妥當，僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法等規範範圍。