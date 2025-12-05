臉書詐騙最多卻封小紅書　沈伯洋曝關鍵問題：不能查

記者黃翊婷／綜合報導

中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年，引發兩岸網友關注。但依據數發部統計，我國詐騙媒介排行，第一名是臉書，其次是Threads，小紅書並沒有列入排行榜中。對於網路上的質疑聲浪，民進黨立委沈伯洋表示，小紅書的問題就是「不能查」，因為這家公司不提供執法單位資料。

▲小紅書將被封鎖1年。（示意圖／VCG）

內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，近2年涉詐案共1706件，加上未配合法規要求，所以將對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖1年。消息傳開之後，掀起兩岸網友正反意見熱烈討論。

▲沈伯洋留言指出小紅書被封的問題。（圖／翻攝自Threads）

胸腔科醫師蘇一峰在Threads上發文質疑，小紅書上的詐騙案件造成財損2億元，太可惡了要封鎖1年，詐騙4600億元的太子集團卻能沒事交保，「在台灣詐騙金額從來都不是問題，顏色才是問題的核心」。

對此，民進黨立委沈伯洋留言回應，不能這樣類比，太子集團能夠被偵辦，是因為「能夠查」，才能夠繼續討公道，但小紅書的問題是「不能查」，因為這家公司不提供執法單位資料，這跟顏色沒有關係，例如TikTok就能配合提供資料。