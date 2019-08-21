英駐港領事職員深圳失蹤「家人無助」開粉專　中國外交部：不掌握相關情況

▲英國駐香港領事館職員Simon Cheng前往深圳辦公後，目前下落不明。（圖／翻攝自釋放Simon Cheng臉書粉專）



記者劉亭／綜合報導

任職於英國駐香港領事館的香港人Simon Cheng（鄭文傑）失蹤，女友及家人懷疑他可能是從深圳訪港時被大陸行政拘留，詳細原因不明，英國外交部20日也對此事表達關切。大陸外交部20日召開例行記者會時，發言人耿爽對此只回應一句話，「我不掌握你說的情況」。

中國外交部20日記者會上有記者提問「英國駐香港總領館一名雇員在訪問深圳期間失蹤，他有可能已經被拘留。英國政府對此表示極度擔憂。你能否提供有關該雇員的資訊？」耿爽對此只表示，不掌握你說的情況，隨即繼續回答其他問題。

Simon Cheng的家屬之後於臉書設立「釋放Simon Cheng」粉絲專頁。貼文中表示，Simon Cheng於8日從香港前往深圳辦公事，晚上搭乘高鐵回港時，約晚上10時許訊息告知女友正在過關後，隨即失去聯絡。

家人9日向警方與入境處求助，被告知可自行回大陸報案。入境處與駐粵辦聯繫後，10日口頭告知家人Simon被行政拘留，但拘留原因、場所和期限不明；家人也沒有收到任何部門發出的行政拘留通知書。

除此之外，由於Simon Cheng是英國領事館職員，Simon的家人9日也向英國領事館求助，領事館表達高度重視，但無法得到更多資訊。家人在貼文中寫道，「感到非常無助，很擔心Simon的安危，很希望Simon能早日回港」。

港警20日晚間證實，灣仔警署9日接獲1名鄭姓女子報案，指其28歲的弟弟8日離開本地住所後失蹤，初步調查發現失蹤男子8日經羅湖口岸離港進入大陸，目前案件列為失蹤人士處理，西九龍總區失蹤人口調查組正在追查中，相關進展已通知報案人，並且與大陸相關部門保持緊密聯繫。

一位Simon Cheng的朋友則在臉書發起聲援活動，「緊急抗議 - 救救 Simon Cheng - 一位在英國駐港總領事館工作的香港人」，21日下午5時至傍晚7時於英國駐港總領事館（金鐘）舉行，希望港民共襄盛舉。



▲新聞發言人耿爽。（圖／中國外交部官網）