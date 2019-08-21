美國務院批准80億對台軍售　外交部致謝：台美安全夥伴日益密切友好

▲F16-V。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔣婕妤／台北報導

川普政府已告知我國，美國國務院在美東時間8月20日正式通知國會，將軍售台灣F-16V（BLK 70）型戰機。外交部發言人歐江安21日表示感謝，同時強調此舉再次應證臺美安全夥伴關係日益密切友好。

有關美國政府正式告知我方，國務院在美東時間20日通知國會，美國政府將售予台灣新一代F-16V（BLK 70）型戰機事，外交部表達誠摯歡迎與感謝。歐江安表示，我國對川普政府在台美共同紀念《台灣關係法》立法40週年之際，持續不斷以具體作為履行該法，並貫徹「六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷的謝忱。

歐江安指出，川普政府這次同意售予我國總值約80億美元的F-16V（BLK 70）型戰機軍售案，不僅有助於強化台灣的空防戰力、增進國家安全、展現自我防衛的決心，更對於建構穩定的兩岸關係、維護台海的和平與繁榮，以及保衛我國人自由、民主的生活方式均極具關鍵、意義重大。這次重大軍售，也會強化台灣追求兩岸和平的信心。

歐江安強調，近來中國大陸在台灣周遭不斷進行軍事操演，破壞區域和平及穩定，並在東海、南海耀武揚威，不僅威脅台灣人民所享有的自由民主，也已引起鄰近國家的憂慮。這次川普政府同意售予我國66架F-16V（BLK 70）型戰機，並對國會發出正式通知，再次應證台美安全夥伴關係日益密切友好。