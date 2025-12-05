　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓急凍！暴雪癱瘓首爾交通　東京1.2度創今冬新低

記者王佩翊／編譯

強烈寒流襲擊日韓，全日本各地氣溫5日清晨驟降，東京都心上午7時半前觀測到1.2度低溫，是本次冬季首次出現1字頭低溫。北海道斜里町更出現零下17.8度的嚴寒，成為全日本溫度最低的地區。而南韓首爾4日晚間也遭遇暴雪襲擊，導致5日清晨上班時段交通大亂，多處發生連環車禍，民眾通勤困難重重。

根據日本氣象廳統計，截至5日上午7時半為止，包括北見市、陸別町、夕張市、帶廣機場在內，共有26個觀測點溫度跌破零下10度。全日本更有466個地點出現「冬日」現象（最低氣溫低於0度），連續兩天突破400個觀測點的門檻。

強烈寒流持續影響日本各地，預估5日白天氣溫仍將維持低迷。日本海沿岸地區受降雨及降雪影響，溫度更加嚴峻。長野市預估最高溫僅3度，金沢市7度，鳥取市8度，福岡市10度，多數地區達到1月份的平均溫度水準。

即使是太平洋沿岸地區，氣溫也普遍低於往年同期，仙台市預估最高溫6度，高知市13度，相當於年底的寒冷程度。

南韓則是在4日降下初雪，5日清晨7時起，首爾西草區潛原站周邊道路可見除雪車輛持續潑灑氯化鈣，但人行道結冰嚴重，民眾步行險象環生。民眾即使穿著防滑鞋套，仍需緊抓斑馬線支柱才能安全通過，大雪更導致交通大亂。

根據《韓聯社》報導，永登浦區新豐站附近上午8時竟有6名行人接連滑倒，其中一名中年女性朴女士痛苦說道，「剛才在這裡向後跌倒，用手撐地導致手腕劇痛。」

道路狀況惡劣迫使大量民眾改搭大眾運輸，各地鐵站與巴士站人潮洶湧。清涼里站月台上每個螢幕門前都有約10名上班族排隊，列車到站時常因客滿無法上車。高速巴士轉運站情況同樣嚴峻，原本10分鐘班距的巴士延誤至18到20分鐘，許多民眾只能眼睜睜看著滿載巴士駛離。

首爾國會大路木洞橋附近5日清晨5時24分發生12車連環撞的事故，2人送醫；5時51分永登浦區當山洞發生6車追撞；江邊北路盤浦大橋北端6時5分亦傳出7車連撞意外。所幸上午7時57分東部幹線道路管制全面解除，首爾市區交通逐漸恢復正常。

 
我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面