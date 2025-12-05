罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

▲中國國家主席習近平與法國總統馬克宏4日在成都進行非正式會晤。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

法國總統馬克宏展開對中國大陸的第4次國是訪問，並於4日晚間在北京搭乘飛機前往成都。中國國家主席習近平5日陪同馬克宏在成都進行訪問，兩人一同前往都江堰水壩，路透形容，中國領導人陪同外賓訪問北京以外的地方實屬罕見，突顯北京政府對法國的高度重視。

央視指出，馬克宏此行在成都都江堰與習近平進行非正式會晤。路透提到，根據中國大陸社群媒體流傳的影片，馬克宏5日與習近平見面之前，有先到錦城湖公園（Jincheng Lake Park）慢跑運動。

French President Emmanuel Macron, who is on a state visit to China, was filmed jogging in Chengdu, Southwest China’s Sichuan Province, on Friday morning. Users on Instagram-like Chinese social media platform Xiaohongshu posted videos and photos, saying that saying that they… pic.twitter.com/awMc8TpfR3 — Global Times (@globaltimesnews) December 5, 2025

在4日這天，馬克宏與習近平在北京會談期間達成12項合作協議，涵蓋人口老化、核能及熊貓保育等領域。已知馬克宏此行有法國多間重要企業負責人隨行。

根據央視，馬克宏除了訪問北京，保持訪問其他城市的傳統，先前訪中行程曾到訪西安、上海、廣州等。