郭正亮指「封鎖小紅書」得罪Z世代：下一步乾脆禁TikTok

記者趙蔡州／綜合報導

內政部4日以小紅書資安檢測不合格、2年涉詐1706件等理由，宣布對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年。對此，前立委郭正亮感嘆，小紅書在中國App中算是最不政治的，政治性較高的微信、微博怎麼不禁，更建議內政部下一步乾脆把TikTok也禁了，上面詐騙一定比小紅書多。

郭正亮4日在節目《亮話天下》表示，內政部稱小紅書2年涉詐1706件，而臉書光是一個月就涉詐超過5萬件，臉書明明詐騙這麼多，都沒有看到內政部出來召開記者會，結果小紅書就召開記者會要停一年。

郭正亮指出，內政部聲稱小紅書無法依法調取資料，導致相關詐騙案件偵辦困難，「我想問臉書的詐騙案，你每一件都能處理嗎」。他也透露，經常有人冒用他的身分在臉書詐騙，他至今已檢舉超過60次，可見臉書詐騙有多猖獗。

▲前立委郭正亮。（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）

郭正亮說，他用過大陸非常多的App，其中小紅書已是最不政治的，上面的使用者大多是典型的Z世代，這些人從小用網路了解、交流生活訊息，像是美妝、美食、旅遊、體育等訊息，都不是政治，「得罪這群人，真的是瘋了」。

郭正亮直言，「賴清德還在煩惱沒有年輕票，這下絕子絕孫了，還年輕票，連小紅書也在禁，真的是欺負小朋友」、「真正在談政治的微博、微信，你怎麼不去禁？」

郭正亮更嘲諷，建議內政部長劉世芳下一步再把TikTok禁掉，「我很嚴肅的告訴你，TikTok帶貨的更多，我相信詐騙一定比小紅書還多，TikTok在台灣的用戶有700萬，你就乾脆得罪更多人一點」。