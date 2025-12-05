　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮指「封鎖小紅書」得罪Z世代：下一步乾脆禁TikTok

記者趙蔡州／綜合報導

內政部4日以小紅書資安檢測不合格、2年涉詐1706件等理由，宣布對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年。對此，前立委郭正亮感嘆，小紅書在中國App中算是最不政治的，政治性較高的微信、微博怎麼不禁，更建議內政部下一步乾脆把TikTok也禁了，上面詐騙一定比小紅書多。

郭正亮4日在節目《亮話天下》表示，內政部稱小紅書2年涉詐1706件，而臉書光是一個月就涉詐超過5萬件，臉書明明詐騙這麼多，都沒有看到內政部出來召開記者會，結果小紅書就召開記者會要停一年。

郭正亮指出，內政部聲稱小紅書無法依法調取資料，導致相關詐騙案件偵辦困難，「我想問臉書的詐騙案，你每一件都能處理嗎」。他也透露，經常有人冒用他的身分在臉書詐騙，他至今已檢舉超過60次，可見臉書詐騙有多猖獗。

▲▼前立委郭正亮。（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）

▲前立委郭正亮。（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）

郭正亮說，他用過大陸非常多的App，其中小紅書已是最不政治的，上面的使用者大多是典型的Z世代，這些人從小用網路了解、交流生活訊息，像是美妝、美食、旅遊、體育等訊息，都不是政治，「得罪這群人，真的是瘋了」。

郭正亮直言，「賴清德還在煩惱沒有年輕票，這下絕子絕孫了，還年輕票，連小紅書也在禁，真的是欺負小朋友」、「真正在談政治的微博、微信，你怎麼不去禁？」

郭正亮更嘲諷，建議內政部長劉世芳下一步再把TikTok禁掉，「我很嚴肅的告訴你，TikTok帶貨的更多，我相信詐騙一定比小紅書還多，TikTok在台灣的用戶有700萬，你就乾脆得罪更多人一點」。

12/02 全台詐欺最新數據

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

郭正亮指「封鎖小紅書」得罪Z世代：下一步乾脆禁TikTok

「仙塔律師」聲請解除限制出境出海　北院不准出國

「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一　陸網笑了：兩岸真的是一家人

不只一人受害！賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　校方還原時間軸

USGS罕見誤判？內華達突報「規模5.9強震」又秒刪　網瘋猜1原因

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲　玩家囤1748張遭網酸：牟取暴利

Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

馬防部中士為6萬淪共諜！竟因「抖內女直播主欠債」　遭求刑12年

【聰明汪】狗狗聽「去拿碗碗來吃肉」！成功叼碗出現超可愛

內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，加上2年內涉詐騙1706件，即日起對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年。消息曝光後，「台灣封鎖小紅書一年」一度衝上大陸微博熱搜關鍵字第一名，大陸網友也紛紛表示，「還天天吹什麼自由」。

