　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

▲▼柯文哲合體黃國昌直播。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲合體黃國昌直播。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（4日）與現任主席黃國昌開直播暢談時事。談到未來是否會跟國民黨主席鄭麗文見面、明年民眾黨縣市長選舉藍白怎麼合作？柯文哲說，不用為了見面而見面，該見的時候就會見了，且他現在也不是黨主席。至於合作，他直言，只要規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，也不要再讓分了，「那個讓3%、6%，那實在太好笑」。

柯文哲說，鄭麗文對國民黨來講也是個衝擊，「凡事都是做做看，不能看一天評論一個人，所以讓她跑幾個月看看再說」；至於要不要見面？柯認為，不用為了見面而見面，該見的時候就會見了，「且現在我也不是黨主席，有事也是你（黃國昌）去處理啊」。

一旁的黃國昌聽了說，「有時候都覺得你有點幸災樂禍」；柯文哲則表示，沒有幸災樂禍啦，總是要承擔。

至於縣市長選舉跟國民黨怎麼合作，柯文哲說，規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，要全民調就講好，要幾個民調公司；還有一點，不要再讓分了，讓3%還是讓6%，那個全民考統計數字，「我說奇怪，我也是台大教授，怎麼不曉得還有讓6%誤差範圍內，奇怪哪本教科書寫的」。

柯文哲強調，如果到時候要合作，就不要再什麼讓趴數了，就全民調、講好幾家民調公司，極端值要不要拿掉、還是要平均就好，規則講清楚就好，就按照比賽規則，當然也不是說比賽規則保證是百分之百是公平的，但是規則清楚就好。

「到時你就跟鄭麗文講清楚，什麼時候、規則訂清楚，時間到比民調，民調怎麼比清楚，我們一定不會耍詐。」柯文哲強調，民眾黨贏就選、輸就讓國民黨選，規則清楚就好，不過重點是不要再讓3%或6%，那個實在是太好笑，最後變統計誤差是讓6%。此時黃國昌有點尷尬的說，那頁都翻過去了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了
快訊／老翁拿汽油衝房仲家　爆衝突送醫
蔡瑞雪撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍
高雄驚傳墜樓！住戶開陽台門見「陌生女陳屍」嚇壞
陸軍射擊砲彈偏飛　連撞3民宅
Joeman默認有女友！　新歡身分疑曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

黃國昌「一副要被抓去的樣子」　柯文哲擔憂：還吹牛D槽很滿

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

快訊／市長參選人之子涉霸凌！8歲童被堵廁所12分鐘　賴瑞隆回應了

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明

台日簽署數位貿易協議　建構可信賴供應鏈與數位貿易環境

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

黃國昌「一副要被抓去的樣子」　柯文哲擔憂：還吹牛D槽很滿

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

快訊／市長參選人之子涉霸凌！8歲童被堵廁所12分鐘　賴瑞隆回應了

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明

台日簽署數位貿易協議　建構可信賴供應鏈與數位貿易環境

快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

失衡戰略？　中國威脅論、武統限時論支撐軍費增長論之悖論及侷限

萬寶龍致敬皇后樂團　招牌曲名、舞台服裝元素躍上筆身

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

指南山英雄會促宗教文化交流　邱佩琳：正念信仰護國祈民安

快訊／新北翁買屋糾紛忍4年　拿汽油衝房仲家討代書費…爆衝突送醫

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　刑事局：依美國檢測標準不實指控

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市府要追究責任：依規懲處

為打詐封鎖小紅書一年　粉專：照這邏輯，臉書要不要也封

解放軍上百艘艦艇東亞集結　路透：歷來之最

【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

政治熱門新聞

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

李四川回年輕女主持「可能雪寶聽不懂」　議員：老藍男性平該補修

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

更多熱門

相關新聞

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

總統賴清德登上《紐約時報》「DealBook Summit」論壇談及兩岸議題時，向大陸國家主席習近平喊話，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。對此，今（4日）民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌驚訝說，民進黨自己不是說任何交流都是統戰嗎？這不是在資匪嗎？柯還幫腔說，「通匪！國安法、國安法，控告賴清德通匪」。

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

關鍵字：

柯文哲黃國昍鄭麗文民調

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面