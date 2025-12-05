內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

▲內政部4日宣布將對小紅書app發動停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝）

記者郭運興／台北報導

內政部4日以防詐與資安疑慮為由，無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖1年，此舉遭到藍白陣營猛轟。對此，民進黨新北市議員林秉宥昨（4日）表示，Line在台灣大規模擴張時就與政府合作、Meta在台灣有辦公室跟數發部有聯繫窗口，只有小紅書不讀不回，幫小紅書說項的人，被詐騙真的死好而已，反政府反到智商都不要，自己要選擇毀滅，那也拜託不要靠北人家不幫忙，政府不做事。

林秉宥4日表示，十多年前，Line的業務開始在台灣大規模擴張的時候，就開始與台灣政府合作，針對一定刑度以上的案件提供資料，這就是為什麼那些在line上面傳假訊息的人抓得到。

林秉宥表示，Meta雖然大部分時間處理詐騙的效率很低，但是在台灣有辦公室，跟數發部有聯繫窗口，每天持續都在處理詐騙案件，效率令人抓狂，但起碼還會回信。

林秉宥指出，只有你小紅書來自天朝上國，對台灣的反詐工作不讀不回，被限流根本連談剛好都不夠，幫小紅書說項的人，被詐騙真的死好而已。

林秉宥直言，反政府反到自己智商都不要，那已經不是詐騙的問題了，自己要選擇毀滅，那也拜託不要靠北人家不幫忙，政府不做事。

林秉宥今（5日）再度發文表示，看到一堆人在哭夭沒有小紅書怎樣不方便的，個人是頗為詫異。講旅遊的，自己多益只有研究所畢業門檻低空飛過，研究所畢業後幾乎不用英文，還是可以自己一個人行走多國多地，繞地球一圈再回到台灣。講美妝的，自己不懂，但身邊就有資深的從業者，也不靠小紅書獲取資訊來做生意。

林秉宥直言，簡體中文的網路平台，基本上只要是中國出來的，使用者不都是幾億起跳？資訊量很大，對個人的生活又有多少實益？再想一下，一般人能有多少旅遊機會？又對美妝有多高的需求？

林秉宥說，或是因為這平台上可以找到自己一百種夢想能實現的方法，與共享相同期盼的巨大同溫層？用低廉的成本周遊世界，或又是能找到更多有著容貌焦慮的共鳴者，看著一篇又一篇的神奇妝髮術，就好像只要照著做，就可以去到山巔海邊，成為最靚的仔。

林秉宥認為，那不是對知識的渴求，或是對於自我實現的鋪墊，而不過是虛擬的心靈大餐，可以不斷在推陳出新的內容產物，用最低廉的成本餵養我們的不滿足，面對現實很苦，但不能接受現實的自己，會更苦。

▼林秉宥。（圖／卓冠廷辦公室提供）