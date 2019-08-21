影／與女友大吵！他「時速140駕車狂飆」洩憤　下秒失控撞柱翻轉5圈…重摔慘死

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起為情喪命的車禍意外，一名男子駕著轎車以時速140公里的速度狂飆在道路上，隨後失控撞向草叢中的柱子，導致車輛騰空翻轉了近5圈左右，男子當場魂斷車內。有網友爆料，男子在事發前曾PO文分享自己心情不佳，疑似和女友吵架有關。

▼白色轎車翻轉後重摔地面，駕駛當場慘死。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，車禍發生在廣東省佛山市高新區的順業西路，一名男子15日凌晨吃完宵夜後，就以時速140公里速度在路上狂飆，還拍下儀表板畫面並發文到朋友圈；不過就在1點51分左右，男子便發生嚴重意外不治身亡。影像顯示，白色轎車因為車速過快，結果失控開進草叢間撞上柱子，隨後騰空翻轉了5到6圈，再重重摔落地面。

▼男子曾拍下儀表板畫面分享到朋友圈，顯示時速近140公里。（圖／翻攝自看看新聞）

報導提到，白車的車頭、車門嚴重受損變形，擋風玻璃碎裂，駕駛座的氣囊還整個彈出了，可見撞擊力相當大。目擊者指出，路上並沒有發現明顯的剎車痕跡，很可能是駕駛一開始就抱著尋死的決心。死者的朋友表示，意外發生前，男子好像和女朋友大吵了一架，之所以飆車應該與洩憤有關。

據悉，當時道路上行人稀少，因此並未造成其他人員傷亡，目前警方已經介入調查。男子的女友事後也傷心地在微博上說，「我的男朋友死了…。」因為她先前曾害怕男友想不開，所以請大家幫忙聯繫對方，卻仍無法阻止悲劇發生。

▼死者女友難過地發文。（圖／翻攝自看看新聞）