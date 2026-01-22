　
大陸 大陸焦點 特派現場

2026年首個太陽X級耀斑　特大地磁暴已連續出現逾15小時

▲太陽耀斑。（圖／翻攝極目新聞）

▲太陽耀斑。（資料圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

太陽活動區19日起爆發X1.9級耀斑，成為2026年首個出現的X級大耀斑。受日冕物質拋射影響，自20日凌晨2時起，地球開始出現地磁暴，截至昨（21）日17時，已累計出現15小時特大地磁暴、18小時大地磁暴及6小時中等地磁暴，地磁活動仍在持續，多地陸續觀測到極光現象。

《科技日報》報導，中國國家空間天氣監測預警中心首席預報員陳安芹指出，地磁暴是高速太陽風壓縮地球磁場並引發短時間劇烈擾動的現象，並非真正意義上的「爆炸」。

▲黑龍江漠河出現的極光。（圖／翻攝新華社）

▲黑龍江漠河出現的極光。（圖／翻攝新華社）

據了解，超強地磁暴通常由日冕物質拋射引起，大量太陽物質以極高速度離開太陽表面，攜帶動能與磁場能量，一旦抵達地球，便可能造成地球磁場方向與強度的明顯變化。

監測數據顯示，此次耀斑爆發伴隨全暈日冕物質拋射及超強太陽質子事件，為1991年3月24日以來最強的太陽質子事件，也是史上有紀錄以來第三強。陳安芹說，這次日冕物質拋射發生在日面中心附近，方向直指地球，速度高達每秒1200公里，約在爆發後24小時即引發地磁擾動，因此地磁暴強度相當高。

陳安芹進一步說明，目前已可對地磁暴進行預警，但其原理與精準度與天氣預報不同，流程包括監測太陽活動、推估拋射體抵達地球的時間，以及在其接近地球時，透過位於日地L1點附近的衛星直接量測太陽風參數，以判斷地磁暴的強度與持續時間，「由於觀測資料有限，地磁暴發生時間的預報誤差仍約在正負12小時。」

專家分析，太陽活動約以11年為一個週期，目前正處於第25個太陽活動週的峰值階段，未來一段時間太陽活動仍可能維持活躍，地磁暴對人體健康幾乎沒有影響，無需特別防護，但可能對航太飛行器與衛星軌道運行造成一定影響，並可能干擾依賴地磁導航的動物行為。

太陽耀斑地磁暴極光日冕太陽活動

