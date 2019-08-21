北市基隆路車輛違規較去年暴增4641件　都是超速！警嚴格執法

記者張君豪／台北報導

台北市大安警方21日對台北市交通大動脈基隆路提出車禍預警，據北市警方統計：基隆路光是今年警方告發締違規計迄今有9638件，較去年同期暴增4641件幾乎成長一倍！其中超速增加4086件、機車違規增加234件。警方分析違車輛規狀況以「未注意車前狀況」、「變換車道或方向不當」、「未保持行車安全間隔」為主，北市警方將加強取締密度、希望能有效降低該處車禍頻傳狀況。

▲北市基隆路車輛違規件數激增，警方未來將嚴厲執法確保民眾安全。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市基隆路車禍倍增，警方未來將嚴厲執法確保民眾安全。（圖／記者張君豪翻攝）

北市大安警分局今天說明；未來將持續加強取締量能、希望能降基隆路上下班時段違規、傷亡車禍發生的情況，希望藉此確保用路民眾安全、警方提醒用路人行經基隆路千萬要遵守交通規則！

▲北市基隆路車禍倍增，警方未來將嚴厲執法確保民眾安全。（圖／記者張君豪翻攝）

警方說，基隆路上下班時間大量車輛匯集，交通擁擠、且部分駕駛人因投機僥倖，經常未遵守交通規任意變換車道、路邊違停導事故頻傳，並造成人員傷亡，其中以機車騎士交通意外肇事率較高。

警方表示，台北市每10萬人口因車禍死亡人數為六都最低、108年每10萬人死亡人數僅2.07人，但大安區基隆路2018年發生交通事故計有316件，今年統計迄今卻已發生220件，其中基隆路與敦化南路口分別於5月及7月份發生死亡交通事故。

上述傷亡車禍肇事原因主要以「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「變換車道不當」為肇事主因。大安警方強調，未來將加強取締各項違規外，並商集交通及道路主管機關研議改善方案，警方希望透過「交通執法」、「交通工程改善」等作為，希望能降低該路段交通事故發生。

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