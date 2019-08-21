男友要「制服play」她興奮期待　卻等到「尼姑裝+大悲咒」傻眼：已分手！

▲男友的情趣制服讓女網友氣到吐血，直接讓他變前男友。（圖／翻攝自揭秘那些破事兒微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

一名女網友抱怨，之前男友提出想要玩情趣制服COSPLAY，讓她覺得好刺激，以為可以辦成性感辣妹，沒想到對方卻拿出「袈裟配尼姑裝」，還要求演出一場戲，讓她氣得說，已經變前男友了。

微博「揭秘那些破事兒」21日發文，分享一位女網友關於床上Cosplay的故事。從照片中可見，女網友表示，前兩天男朋友說想要試著玩情趣制服，她心中想著可能是性感高中妹制服裝，還感到有點刺激，結果男友卻拿出了一套尼姑裝，自己則準備了一套袈裟。

女網友雖然覺得很傻眼，還是認命地穿上了，沒想到男友卻還要求演戲，她只能站在門外弱弱的喊「方丈，我體內好像有一股邪氣，熱的慾火焚身」，男友也滿意的說要用「純陽之氣」把體內邪氣清除。

終於進到房間準備「雙修做法」之後，女網友傻眼的說，男友還準備了90年代的播音機放著大悲咒，臨走之前男友還說那套尼姑服是「上輩子修了800年的大道換來的，開過光的」，送給女網友帶回家。

女網友回到家後，被媽媽發現了這套尼姑裝，想要丟掉還被碎念「挺好的衣服呀，幹嘛丟了」。讓女網友氣得說懷疑男友是不是之前中邪了，現在已經分手，不想再回憶這些事情。

有別於女網友的崩潰，網友們看完全都笑倒一片，「哈哈哈哈哈哈哈哈笑到頭掉」、「請給我看哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「我笑吐血」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈沙雕在人家」、「我他X一個爆笑」、「我可以在咪咪上剪兩個洞」。

