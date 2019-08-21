　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／超跑富少害死正妹女友！　準岳母淚崩：女兒也會支持我原諒他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

這起2死3傷的不幸事件發生後，富少女友的媽媽不曾在媒體前現身，日前她首度打破沉默，接受本刊訪問，吐露事件發生至今的心聲。一看到鏡頭，劉媽媽的眼淚就不聽使喚地掉了下來，她含著淚水激動地說：「我跟先生都已經原諒瀚甯，也有跟法官陳報，他（游瀚甯）一直以來都滿關心我們的，我相信這個孩子不是故意的，他就是開快了點，這跟故意是差很多的，就是一個運不好，希望法官能明瞭。」

 
富少劉姓女友不幸喪命，痛失愛女的劉母（圖）首度對外談起心聲，不時拭淚，她表示虔誠信佛，早已原諒肇事富少。

劉母說：「過去瀚甯常跟我女兒去看阿嬤，阿嬤也說這孩子不錯…他是我女兒的男朋友，女兒生前曾說，男朋友很照顧她，女兒也會支持我原諒瀚甯。阿嬤跟我平常都在念佛，阿嬤認為人生下來時，其實命已註定，這輩子該用多少也註定，阿嬤也原諒他了。」

富少游瀚甯（右）和長相甜美的劉姓女友（左）感情融洽，2人經常在社群網站放閃，羨煞旁人，如今已成往事。（翻攝臉書）

劉母接受訪問時，游瀚甯在旁默默聆聽，面色凝重的他，不時低著頭，有時還會伸出手來緊緊握著劉母的手，久久不放。本刊也問劉母，看到游男會不會覺得不自在？劉母說：「不會，就像看到自己的兒子，因為他跟女兒的年紀差不多。」

劉母（右）表示已原諒游瀚甯（左），說到激動處還一度哽咽，原本低頭懺悔的游見狀，急忙伸手緊握劉母的手。

劉母說：「瀚甯常來佛堂看我，我叫他要堅強，沒有堅強的話，阿姨會更難過，希望外界不要有奇怪的聲音，讓他重新做人，拜託大家。」劉母紅著雙眼，邊說邊拭淚，還不忘鼓勵游男早日站起來，不要去管網路上酸民的留言，一定要做好自己，且她早就放下。面對劉母的鼓勵，游瀚甯則是不斷致歉，並承諾會記取教訓，未來更會好好回饋社會。


更多鏡週刊報導
【車禍最高和解金3】父母兩岸心靈事業攀顛峰　富少闖禍賠名聲
【車禍最高和解金4】車禍人命值多少　法院近年判賠金額曝光
【車禍最高和解金5】帶人溯溪害5命　教練因這原因不起訴

ET快訊
蜘蛛人退出MCU！湯姆霍蘭德首發聲　百萬人淚崩：我們會想你
硬把D奶擠成G！啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕膠帶見「噁心一幕
追蹤器+1！韓國瑜貼身主播爆「懷疑車上被裝」：走到哪被跟到哪

關鍵字：鏡週刊,超跑,富少,車禍,和解金

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海產店情侶吵架！　他狂揮鉅刀還襲警...突倒地昏迷命危

史上最強救護力！台南翁路倒無呼吸心跳　11消防弟兄拚1小時救回

烏來區長周守信遭檢方指控搓圓仔湯　當選無效之訴二審

影／超跑富少害死正妹女友！　準岳母淚崩：女兒也會支持我原諒他

酒吧擂台戰抄木桌狠砸！長腿熱褲妹「超兇」出手護男友...狂喊：不要拍了！

中市前教局主任索賄還謊稱「我們公務人員有這個規矩」

女友睡男人家「當他空氣」…20歲小男友勒斃41歲大姊姊！一審判刑13年

快訊／化學槽車撞松香水工廠起大火...濃黑煙漫天！　117人布水線急救

大媽切西瓜超車「我只輕微撞到」：沒怎樣！下秒催油門烙跑　他保險桿被撞斷

汐止15歲少年開車載4友兜風　衝人行道撞山壁翻車5人傷

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

海產店情侶吵架！　他狂揮鉅刀還襲警...突倒地昏迷命危

史上最強救護力！台南翁路倒無呼吸心跳　11消防弟兄拚1小時救回

烏來區長周守信遭檢方指控搓圓仔湯　當選無效之訴二審

影／超跑富少害死正妹女友！　準岳母淚崩：女兒也會支持我原諒他

酒吧擂台戰抄木桌狠砸！長腿熱褲妹「超兇」出手護男友...狂喊：不要拍了！

中市前教局主任索賄還謊稱「我們公務人員有這個規矩」

女友睡男人家「當他空氣」…20歲小男友勒斃41歲大姊姊！一審判刑13年

快訊／化學槽車撞松香水工廠起大火...濃黑煙漫天！　117人布水線急救

大媽切西瓜超車「我只輕微撞到」：沒怎樣！下秒催油門烙跑　他保險桿被撞斷

汐止15歲少年開車載4友兜風　衝人行道撞山壁翻車5人傷

愛紗錄《玩很大》崩潰落淚了！　「我這麼努力…」網心疼到跟著哭

Apple Card全美正式開放申請！叫Uber也享3%現金回饋

黎智英「慶功飯局」與神秘男會面　港媒起底身分：是美國安顧問！

海產店情侶吵架！　他狂揮鉅刀還襲警...突倒地昏迷命危

又萌又厲害！緝毒犬中黑色拉拉反應最快　咖啡色最可愛

哈日族注意！日圓匯價創8月初以來新低　換新台幣10萬賺到6碗拉麵

鐵道迷有望追蒸汽火車噴大煙！文化部預告《文資法》修正草案4大重點

邱琦雯爆三字經飆罵王瞳「妳算什麼咖」！經紀公司嚴正回應

麻衣爆「正式離婚」百億兒改跟她姓　王文洋首度回應了！

找錯字大賽！他被誤會亂移車「收譴責紙條」　網看崩潰：國文老師會哭暈

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千..

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回..

新北夫一天給70元活　陸配慘收..

台北酒店大亨「咪董」　9／3出..

「低調善人夫妻」涉洗錢　法官當..

桃園少女被鎖2樓3年！報案人曝..

鄰居小孩：曾聽哭叫聲…桃園少女..

桃園少女繼父再爆！她狂吼：我就..

15歲少年開車上路　爆衝人行道..

即／跟女友吵架揮刀　男命危送醫

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠4..

即／桃園少女遭鎖3年案　繼父出..

台律師爪襲日妙齡OL　身分曝！..

更多熱門

相關新聞

台南交通事故降幅六都最大

輿論指出台南市在六都裡面是每10萬人口汽機車的傷亡人數以及肇事件數是最高的，但細究「道路長度面積」台南市是全國第2，以及「道路每公里車禍死傷」人數，則是六都第2少的；此外，台南市在「A1類死亡人數」統計上，2019年上半年與去年同期比較是六都增幅最小，1至5月與去年同期比較，降幅是六都最大。

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千萬

僑光科大校長遭控私授親兒學位　2年半速拿學、碩士

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

司馬中原爆父女戀　同居小32歲美唇女

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千萬

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面