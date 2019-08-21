影／超跑富少害死正妹女友！　準岳母淚崩：女兒也會支持我原諒他

圖、文／鏡週刊

這起2死3傷的不幸事件發生後，富少女友的媽媽不曾在媒體前現身，日前她首度打破沉默，接受本刊訪問，吐露事件發生至今的心聲。一看到鏡頭，劉媽媽的眼淚就不聽使喚地掉了下來，她含著淚水激動地說：「我跟先生都已經原諒瀚甯，也有跟法官陳報，他（游瀚甯）一直以來都滿關心我們的，我相信這個孩子不是故意的，他就是開快了點，這跟故意是差很多的，就是一個運不好，希望法官能明瞭。」

劉母說：「過去瀚甯常跟我女兒去看阿嬤，阿嬤也說這孩子不錯…他是我女兒的男朋友，女兒生前曾說，男朋友很照顧她，女兒也會支持我原諒瀚甯。阿嬤跟我平常都在念佛，阿嬤認為人生下來時，其實命已註定，這輩子該用多少也註定，阿嬤也原諒他了。」

劉母接受訪問時，游瀚甯在旁默默聆聽，面色凝重的他，不時低著頭，有時還會伸出手來緊緊握著劉母的手，久久不放。本刊也問劉母，看到游男會不會覺得不自在？劉母說：「不會，就像看到自己的兒子，因為他跟女兒的年紀差不多。」

劉母說：「瀚甯常來佛堂看我，我叫他要堅強，沒有堅強的話，阿姨會更難過，希望外界不要有奇怪的聲音，讓他重新做人，拜託大家。」劉母紅著雙眼，邊說邊拭淚，還不忘鼓勵游男早日站起來，不要去管網路上酸民的留言，一定要做好自己，且她早就放下。面對劉母的鼓勵，游瀚甯則是不斷致歉，並承諾會記取教訓，未來更會好好回饋社會。



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