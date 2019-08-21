台南車禍傷亡人數六都最高？　市警局：交通事故降幅六都最大

▲台南市警局從8月1日開始，推動了加強取締闖紅燈的執法專案，每天傷亡類事故較今年上半年平均數減少10.7％，有明顯成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

輿論指出台南市在六都裡面是每10萬人口汽機車的傷亡人數以及肇事件數是最高的，但細究「道路長度面積」台南市是全國第2，以及「道路每公里車禍死傷」人數，則是六都第2少的；此外，台南市在「A1類死亡人數」統計上，2019年上半年與去年同期比較是六都增幅最小，1至5月與去年同期比較，降幅是六都最大。

市警交通大隊指出，從台南市在「A1類死亡人數」統計上，2019年上半年與去年同期比較是六都增幅最小（+4％）等官方數據資料呈現，可以讓台南市民能更客觀了解市府道安團隊為交通安全所做的努力，市府檢討策進的腳步也會繼續向前邁進，逐步踏實地走。

8月20日台南市政會議上，市府交通局及警察局即就「如何改善台南市交通，降低事故及傷亡」提出專案報告，就可以看出市府為確保市民交通安全及行車秩序的決心。對於網路上有民眾對台南交通信心不佳的觀感，為了確保市民生命財產安全，市警局分析肇事前3名即不遵守交通號誌一項列為重點取締工作，從8月1日開始，推動了加強取締闖紅燈的執法專案（統計8月1日至8月19日，台南每天傷亡類事故較今年上半年平均數減少10.7％），也提高了上、下午尖峰時段的交通崗勤務崗哨數量，就是希望藉由提高見警率，來遏止民眾搶快違規的僥倖心態，未來更會透過滾動式檢討，針對各項民眾詬病的違規行為，重點式執法，來逐步導正民眾錯誤用路習慣。

市警局在此呼籲，台南交通環境要改善，除了政府相關單位針對工程、教育及宣導持續精進努力外，也需要每位用路人來配合，最重要是從自己不違規做起，自己不違規，就不用擔心看到警察會被開單，或擔心被其他民眾檢舉，以確保市民生命財產安全。