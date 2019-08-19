酒醉女叫車遭Uber司機性侵　還被加收「4696元」清她嘔吐物

▲女子叫車回家卻慘被司機性侵。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國費城一名Uber司機被控載客期間，於後座性侵了一名酒醉女乘客，導致原定15分鐘的車程延長至53分鐘，逞完獸慾後竟以要清理嘔吐物為由，還向對方加收150美元（約台幣4696元）的額外費用，於上周四（15日）罪成被定罪。

來自賓夕凡尼亞蘭斯代爾(Lansdale)的27歲埃及裔男子埃爾加法裡(Ahmed Elgaafary)，去年2月在費城西北部普魯士王(King of Prussia)的福吉谷賭場及度假飯店(Valley Forge Casino Resort)當Uber司機，載了一名酒醉女子，然而原本預定15分鐘的車程卻變成53分鐘。

受害人表示，她凌晨2時從度假飯店離開後，剩下的事情都不記得了，隔天起來發現自己大腿有瘀傷，隱約感覺自己遭人性侵，便趕緊去藥局買事後藥並報案。

埃爾加法裡原本否認和女乘客發生關係，然而對方體內驗到了他的DNA，又改口是對方先誘惑他，才在對方同意之下發生性行為，之所以說謊是不想讓懷孕的妻子傷心。陪審團15日在經過近3小時的審議後，最後宣判被告性侵無意識的人、性侵和猥褻侵犯罪成。埃爾加法裡被判刑後，將很有可能被驅逐出境並遣返回埃及。

▼男子被控性侵女乘客罪成。（圖／達志影像／美聯社）