　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

羅士翔／《無罪的罪人》：許倍銘冤案三大爭議證據

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲兒少，兒童福利，小女孩，兒童哭泣。（圖／視覺中國CFP）

▲《無罪的罪人》寫的是一起國小學童校園性侵疑案，作者想表達的是一種先入為主的「狼師想像」。（圖／視覺中國CFP）

作家陳昭如最新著作《無罪的罪人：迷霧中的校園女童性侵案》報導一起中度智能不足國小學童的校園性侵疑案，希望與讀者一同見證現行司法審判實務中一位喊冤被告的遭遇。

許倍銘，案發時為該國小的特教老師，被控於對該學童實施智力測驗的時候，以毛巾蒙住學童眼睛，脫下褲子讓學童對其口交。十天過後，該名學童在父母面前時，說出「爸爸你不會把你的鳥鳥會給小狗吃」，母親驚覺有異向導師通報，因而查獲此起事件。

如果，我們只讀判決書所認定的這一段事實，我想讀者內心應有憤怒且不忍的情緒。然而，真相真是如此嗎？一位特教老師在下午一、二節的上課時間，在門窗敞開的教室內，隨時可能有其他老師、學生進出的情況下，許倍銘真的可能犯下這起性侵？

分析這起刑事案件的「證據構造」，可以發現這起性侵事件有三大證據爭議，包含「兒童、心智障礙者的詢訊問程序」、「創傷後壓力症候群之精神鑑定」、「校園內性別平等事件調查程序」，三項程序可疑的證據加上社會對於性侵事件刑罰化、重刑化的期待，讓許倍銘案始終陰雨綿綿，不見晴天。

爭議1：學童警詢程序的汙染

該名學童來到婦幼警察隊所製作的第一份警詢筆錄，當時學童母親、社工在旁，警察提供「偵訊輔助娃娃」讓學童模擬經過，但該學童為中度智能障礙，本身具有記憶扭曲且容易受暗示的特性，若未受過足夠之訓練或特別留意詢訊問方式，極有可能汙染了記憶，降低這份筆錄的可信度。

許倍銘的律師在訴訟中多次請求法院完整勘驗警詢影音，便可發現學童證詞的疑點，但法院並不願意。判決有罪確定後，學童的警詢筆錄經過特殊教育學、司法心理學、社工、刑事證據法等四位不同領域的專家分析，均認為當時警員、社工使用誘導性問題而影響這份筆錄的可信度。

爭議2：有罪預設的精神鑑定

案件經過婦幼警察隊移送至地檢署，檢察官收到案後，第一個偵辦動作是囑託醫院對學童進行「創傷後壓力症候群」（下稱PTSD）之精神鑑定，PTSD診斷是在性侵事件常見的證據類型，實務上有時會透過被害人是否有PTSD症狀來推論是否確有性侵事件。

PTSD的診斷是否得以回推其發生之原因，已有疑問。經過醫院鑑定，其結論是學童並無PTSD，但其鑑定內容卻指稱受限於學童認知能力，且加害人進行性侵時並無過度激烈或脅迫，因此學童無法理解此事件之侵犯本質及所代表之意義，故未顯現出創傷後之相關反應。這份報告顯然已預設了有性侵事件存在，再解釋何以並無PTSD，其結論更非難許倍銘「其心可議，其行不可恕」，已逾越鑑定人應有之公正。

本應作為協助司法認定事實的鑑定人，卻在鑑定報告中扮演著法官的角色，直接認定許倍銘確有涉案，這份PTSD鑑定報告也成為法院認定許倍銘涉案的證據。

爭議3：性平程序的迴避爭議

根據《性別平等教育法》，法院對於性平事件事實之認定，應審酌性別平等教育委員會之調查報告。本案國小性平調查報告依法提供給法院作認定，成為本案的證據之一。性平報告認為確有這起性侵事件，並建議學校教評會予以解聘。此處爭議在於學童之導師以該校性別平等委員之身分，參與了這起性平事件的評議、表決，而該導師也在刑事程序中，多次以證人身分出庭應訊。

根據《行政程序法》規定，公務員於該事件為證人的時候應自行迴避，當時顯然並未認知到導師既參與性平決定，又擔任證人出庭，有角色上的衝突，並未要求其迴避。最終性平報告與導師筆錄也進到法庭成為證據，拉近了許倍銘與有罪之間的距離，也讓許案距離正當法律程序愈來愈遠。

有人說許倍銘案是很難「救」的冤案，然而事實上是並沒有什麼「好救」的冤案，每起冤案無一不是仰賴無辜者、家人的堅持，才等到平反的契機，才讓司法有機會面對錯誤。許倍銘案正是一場對於司法不懈怠的叩問：「司法應該如何認定性侵犯罪的存在？」許倍銘多次法律救濟行動未果，司法還沒準備好面對這個錯誤，許倍銘案這道叩問也不會停止。

▼陳昭如新書《無罪的罪人：迷霧中的校園女童性侵案》，報導一起中度智能不足國小學童的校園性侵疑案。（圖／春山出版

▲▼無罪的罪人書封。（圖／春山出版）

好文推薦

羅士翔／死刑冤案謝志宏開啟再審的三點省思

羅士翔／刑事補償只看見冤獄天數　卻看不見冤案傷害

▲▼台灣冤獄平反協會執行長。（圖／記者吳銘峯攝）●羅士翔，台灣冤獄平反協會執行長。以上言論不代表本報立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：8/24（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：鄭麗君（文化部長）
講題：從治理文化談文化治理
ET快訊
謝忻11字回應「阿翔狠斷聯繫」　倒數5天公開現身
台北2妙齡女國小操場夜跑…遇惡狼強脫褲險遭性侵
依依解放雪球「緊貼男友」　比基尼照連發…網羨慕：納豆真幸福

關鍵字：法律,司改人權,羅士翔,無罪的罪人,陳昭如,性侵,冤案,偵訊輔助娃娃,許倍銘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

司法正義淪為鄉愿？李茂生：保護弱勢而懷疑擁權者

金孟華／再審修法有助推開沉重冤案大門

漁民林進龍運毒案無罪判決遭撤銷發回　恐成新冤案

李俊億／舉手之勞完善司法科學

蘇友辰／無辜者爭清白　32年何其漫長

湯文章／再審修法後　通往人權彼岸的后豐大橋案

羅士翔／《無罪的罪人》：許倍銘冤案三大爭議證據

蘇炳坤沉冤得雪　共犯郭中雄也獲檢方認同聲請再審

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

羅士翔／《無罪的罪人》：許倍銘冤案三大爭議證據

蘇炳坤沉冤得雪　共犯郭中雄也獲檢方認同聲請再審

獨／2女夜跑險遭性侵！女警還原「逮狼行動」　霸氣壁咚壓制色男

紙箱裡藏了活的監視器　「犀利眼神」緊盯奴才...她被嚇2次！

潘恒旭稱「這3人」是謠言食物鏈　網友一句話神預測未來發展

家寧花蓮海邊「破尺度」解放比基尼！　清水斷崖狂露逆天美腿

白粉交織超夢幻！士林官邸「風雨蘭」開8成 花期倒數中

與人妻「車內激情Play」！綠帽夫驚見怒告...他光屁股瞎喊：在後座各自自X

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

花生醬融入太陽餅了！中秋節「跨界聯名」夯品爆紅　超商預購優惠

身體猛抽搐30年！醫檢查赫見「10公分寄生蟲」腦內亂竄…驚悚真相曝光

小米、OPPO、vivo合作　打造三廠通用「AirDrop」

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

法律熱門新聞

蘇炳坤案外案　共犯郭中雄獲檢方..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

羅士翔／冤案中無罪的罪人

湯文章／從分案風波看制度的公平..

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

騎單車酒測超標　法界：罰300..

徐書磊／糾纏行為入法的困境

住屋漏水相關法律問題

給說法／你知道自己被限制出境嗎

律師介紹「惡鄰條款」可強制搬遷

更多熱門

相關新聞

蘇炳坤案外案　共犯郭中雄獲檢方聲請再審

涉嫌33年前新竹金瑞珍銀樓搶案，最後遭判刑15年定讞的男子蘇炳坤，雖然獲得特赦，但仍堅持自己無罪，多次提出再審，去年也終於獲得再審無罪確定。至於同案被告、當時是蘇炳坤員工的郭中雄，也疑似被屈打成招，他也向檢方提出再審。高檢署也認為他遭受冤屈，已經決定為郭中雄提出再審。

年輕女國小操場險遭性侵！女警攀牆狂追爆氣逮惡狼

她自閉2個月　驚爆遭「前男友帶3女性虐4小時」

檢警調廉聯合查賄　蘇揆：快賞快罰

他約7男童出門藉機蹂躪　拐傳不雅照...GG了

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

南韓三大社2019上半年損益出爐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面