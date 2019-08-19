　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖雲霄飛車害他「心臟爆炸」　20歲男被母尖叫聲嚇醒：到處都是血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

遊樂園,雲霄飛車。（圖／達志／示意圖）

▲男子搭完雲霄飛車後，心臟爆炸害他大量咳血。（圖／示意圖，與新聞事件無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名20歲男子所搭乘的雲霄飛車竟然害他「心臟爆掉」，他與家人一同去西班牙度假時，搭乘完時速約201公里的雲霄飛車後，突然感覺心臟不適，隔天起來發現床單居然被他所咳的血染紅，送醫診斷患有氣胸。醫生認為，可能是因為壓力所導致的心臟爆炸。

來自北愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast)的20歲男子佩里(Kevin Perry)，與家人一同在西班牙薩洛(Salou)度假時，搭乘了渡假樂園的雲霄飛車後突然感覺胸口一陣緊繃，他表示，「我真的以為我心臟病發了，感覺好像有人在把我的肋骨往下推」，去了樂園裡的醫療中心，工作人員認為他可能是恐慌症發作，讓他冷靜下來後便返回飯店休息，睡醒卻突然發現自己不斷在咳血。

佩里表示，回到飯店時還是覺得胸部有些刺痛，但他決定照護士說的先放輕鬆休息，隔天早上被母親的尖叫聲嚇醒才發現，自己居然在睡夢中不斷咳血，導致到處都是血、整個床單被染成一片血紅，「我的胸部非常的緊，醫生說可能是因為壓力導致心臟爆炸，聽到這些話感覺真得很可怕。」

佩里後來在5天內連續動了2次手術，第一場手術是為了排出積淤體內的血液，第二場則是為了幫肺部放氣，「2次手術我都很清醒，只是拒絕往下看，因為那畫面實在太糟糕了」，術後因為無法搭飛機，與父親又花了3天的時間以開車、搭乘火車與船才終於回國，他十分感激自己能幸運活了下來，但以後應該不會再跑去玩雲霄飛車了。

ET快訊
阿翔狠拋謝忻：沒有任何聯繫的必要！一切以「深愛的」老婆為主
阿翔臉僵鞠躬：家人老婆就是我的全世界！
熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖
韓國瑜大動作發中英文聲明！「感謝川普批准軍售」
阿翔「做到4件事」讓人心軟！Grace發聲神助攻…懺悔61天

關鍵字：雲霄飛車,心臟爆炸,咳血,Kevin Perry,過山車,西班牙,英國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女店員好心分麵包　害6歲童噎到...1分鐘內「大小便失禁」慘死

影／愛用「棉花棒」清耳朵導致恐怖感染　她耳道潰爛5年頭骨慘被侵蝕

工作疲倦他預約按摩1小時　30分鐘呼吸突然暫停...死在女按摩師面前

貪吃狗狂吐5隻黃色小鴨　女獸醫剖腹驚見腸道被32隻塞爆！

手機被媽媽沒收！　她妙用這些設備繼續上網：我正在和冰箱說話

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

澳戰略學者呼籲「認真看待台海情勢」　點名3條可能導火線

「消費者有的是錢」川普反擊經濟衰退　但還沒準備好貿易協議

恐怖雲霄飛車害他「心臟爆炸」　20歲男被母尖叫聲嚇醒：到處都是血

跳戰粗大冰棒一口吞！Youtuber炫耀一秒變皺眉…「凍腦」表情太猙獰

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

澳戰略學者呼籲「認真看待台海情勢」　點名3條可能導火線

「消費者有的是錢」川普反擊經濟衰退　但還沒準備好貿易協議

恐怖雲霄飛車害他「心臟爆炸」　20歲男被母尖叫聲嚇醒：到處都是血

跳戰粗大冰棒一口吞！Youtuber炫耀一秒變皺眉…「凍腦」表情太猙獰

軍官跳傘「整配備失控冒黑煙」　他5000英尺高速旋轉摔地…竟被死神放過！

宏都拉斯球迷圍對手巴士！砸破窗割傷球員爆衝突　警射催淚瓦斯…至少4死7傷

警民衝突損香港國際形象！　CNN：示威者正「試圖恢復和平」

美媒訪問黎智英「反送中加入貿易戰局」非常棒：美國應助香港！

近30年僅一男丁！日本考慮「女皇族繼承王位」　安倍晉三未表態

柯文哲看登革熱：瘟疫破口是同時有一百個「我們的系統才會垮掉」

桃花愛笑眼養成術！每個女人都該有一支美美妍全效眼霜

快訊／柯文哲槓上旺中：余紀忠會哭得更慘

阿翔噤聲2個月…被問「家庭狀況」表情變了！　下一步動向曝光

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

造橋煙火工廠爆炸！火勢狂燒釀2傷　女工32%二度灼傷「皮膚燙紅發白」

遭爆市政會議晚開！韓國瑜無奈強調「從來沒周四開」...冤喊：說話要有根據

登台3年撤離台灣　百年米蘭傳奇甜點COVA只營業至8/31

平民的人蔘...他種有機丹蔘成效佳　鼓勵農友將檳榔轉種

阿翔狠拋謝忻：沒必要聯絡！　一切以「深愛的」老婆為主

國際熱門新聞

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭..

16天男嬰32度高溫封車內　「..

川普證實「批准售台F-16V戰..

她停車購物... 回來見男屍躺..

炸彈客婚禮自爆63死　IS宣稱..

白宮證實：川普想「買下格陵蘭」

22歲媽約12歲弟滾床！正太控..

警犬搜毒一鑽　短裙妹張腿被狂聞

12歲少女遭鬼父性侵懷孕　男嬰..

蠢妹找殺手滅口親生母　為湊「2..

31歲夫妻退休環遊世界...現..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

嬰出生就夭折　友致電殯儀館：被..

他潛水挖出GoPro　開機驚見..

更多熱門

相關新聞

FB開快閃咖啡館　教導隱私設定

Facebook近期為了消除用戶對隱私權的擔憂，預計在8月28日至9月5日於英國倫敦等城市開設5家Pop-up咖啡館，藉由提供免費咖啡來吸引顧客，並且有工作人員協助確認帳號隱私設定是否合乎個人需求，同時也檢查是否能保障隱私安全。Facebook期盼能透過這次的快閃活動扭轉形象，重拾用戶信心。

千人倫敦挺港　反方舉五星旗抗議

硬脫歐危機　英政府：3東西短缺

英公廁會噴水　嚴防四腳獸

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

南韓三大社2019上半年損益出爐

北北基12縣市大雨特報　全台連下2天防致災降雨

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面