女店員好心分麵包　害6歲童噎到...1分鐘內「大小便失禁」慘死

▲男童吃下麵包後當場窒息身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

浙江省杭州市近來發生一起不幸意外，一名6歲男童在陪媽媽逛街時，一名女店員好心給他麵包，吃下後卻不小心噎到，痛苦地倒在地上掙扎，才1分鐘的時間便狂流鼻血、大小便失禁，送醫後仍然搶救無效窒息身亡。

這起事件14日晚上8點多發生在未來科技城萬達廣場，男童當時與媽媽、姑姑一同前往一間內衣店，當媽媽與姑姑正在專心選購時，他便與同行的2名孩子在店內玩耍。在場女店員表示，她們在吃麵包時，男童看到後也想吃，其中一名同事便給了他一大塊，「我的同事也是好心，就給他了一塊，麵包還挺大的，他一口就吞下去了，吃下去就噎住了」。

男童的姑姑則表示，「姪兒吞下麵包後，臉色開始異常，像是要吐，手還一直揮，好像很難受，不到1分鐘，姪兒就流鼻血、大小便失禁」。雖然在場人士立即幫男童做心肺復甦術，但救護車抵達現場時已是事發20分鐘，送往醫院後仍被宣告身亡。

醫生表示，男童抵達醫院時已經沒有心跳，緊急為他進行氣管插管時，發現有一大塊麵包堵在那裡，初步判斷是食物堵塞氣管口造成窒息。大方分享麵包的女店員後來前往警局做了筆錄，警方已排除事件是刑事案件。

▼女店員好心給麵包，沒想到造成憾事。（圖／翻攝自大陸微博／小強熱線-浙江教科）