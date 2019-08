凌晨4點約「到府床戰」卻睡著　飢渴女怒買汽油燒毀他家！

▲女子不爽被放鴿子,就買汽油縱火。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國紐澤西州近來發生一起離奇縱火案,一名女子深夜接到性愛邀約,便興沖沖跑到男子家,但對方居然等她等到睡著,導致抵達時沒人開門慘吃閉門羹,一氣之下就跑去加油站買了汽油和打火機縱火,害對方房屋慘被燒毀、全身二級燒燙傷。

29歲女子羅素(Taija Russell)4日凌晨4時突然收到男子傳訊,對方邀請她前去位於伍德伯里(Woodbury)的家中共度春宵,然而抵達現場後對方卻沒有幫她開門,她一共狂打了8通電話,還氣憤傳了許多簡訊給對方,上面寫著,「我看你是想死」、「你害我浪費錢來到這裡」。

屋主告訴警方,他醒來時突然發現房子失火,手機裡還有8通未接來電,由於火勢太大只好趕緊跳窗逃生,後來跑到附近警局報案。警方人員見到他時,發現他身上只穿著一件T恤,而且從頭到腳都被灰燼覆蓋,模樣看起來十分狼狽,後來被送往醫院接受傷燙傷治療。

消防人員雖然成功救出了屋主的狗,然而整棟房子幾乎被燒光,警方得知羅素與屋主的關係後,根據監視紀錄器掌握到犯案證據,於上周以涉嫌縱火和謀殺未遂等罪名將她逮捕。

