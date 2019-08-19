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凌晨4點約「到府床戰」卻睡著　飢渴女怒買汽油燒毀他家！

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火焰,火（圖／達志／示意圖）

▲女子不爽被放鴿子，就買汽油縱火。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州近來發生一起離奇縱火案，一名女子深夜接到性愛邀約，便興沖沖跑到男子家，但對方居然等她等到睡著，導致抵達時沒人開門慘吃閉門羹，一氣之下就跑去加油站買了汽油和打火機縱火，害對方房屋慘被燒毀、全身二級燒燙傷。

29歲女子羅素(Taija Russell)4日凌晨4時突然收到男子傳訊，對方邀請她前去位於伍德伯里(Woodbury)的家中共度春宵，然而抵達現場後對方卻沒有幫她開門，她一共狂打了8通電話，還氣憤傳了許多簡訊給對方，上面寫著，「我看你是想死」、「你害我浪費錢來到這裡」。

屋主告訴警方，他醒來時突然發現房子失火，手機裡還有8通未接來電，由於火勢太大只好趕緊跳窗逃生，後來跑到附近警局報案。警方人員見到他時，發現他身上只穿著一件T恤，而且從頭到腳都被灰燼覆蓋，模樣看起來十分狼狽，後來被送往醫院接受傷燙傷治療。

消防人員雖然成功救出了屋主的狗，然而整棟房子幾乎被燒光，警方得知羅素與屋主的關係後，根據監視紀錄器掌握到犯案證據，於上周以涉嫌縱火和謀殺未遂等罪名將她逮捕。

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關鍵字：汽油,約會,睡著,Taija Russell,紐澤西州,北美要聞

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