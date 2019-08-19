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澳智庫：美國「衰退中的軍力」失去太平洋主導地位　難敵中國

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▲▼美軍胡蜂號,胡蜂級兩棲突擊艦,USS Wasp。（圖／路透社）

▲澳洲智庫警告美軍在太平洋地區力量衰退。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

澳洲雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre）19日發布一份報告指出，美國軍隊是「衰退中的軍力」，準備不足，在太平洋地區可能不再擁有軍事主導地位，或許難以保護盟友免於來自中國的軍事行為。報告還警告，相比之下，中國大規模投資先進的軍事系統，變得越來越能以武力挑戰地區秩序。

根據該所高級智庫報告內容指出，美國在太平洋地區捉襟見肘的軍力失去優勢，難以對抗中國。《法新社》報導，如果報告評估正確，對於美國盟友將造成深刻影響，包括澳洲、台灣以及日本，都很依賴美國提供的安全保障。

川普（Donald Trump）當選總統後，加深外界擔憂華府在中國的行為上不會保護盟友。然而，這份最新報告顯示，就算美國想幫忙，可能也很難給予協助。

報告作者指責華府戰略失當，數十年的中東戰爭、黨派偏見以及投資不足，都讓太平洋地區盟友暴露在風險中；同時，中國大量投資先進的軍事系統，變得越來越有能力。

報導指出，在中國國家主席習近平領導下，中國官方國防預算增加約75％，達到1780億美元；實際數字可能更高。最重要的是，北京已投資精密軍事設備，將使得美軍難以迅速抵達發生紛爭的地區。

根據報告內容，幾乎所有美國、盟國以及夥伴在西太平洋的基地、機場、港口與軍事設施，都缺乏穩固的基礎設備，因此面臨巨大威脅；在美軍到達前，台灣、日本管轄的島嶼以及南海領域都可能被攻佔。

專家們認為，美國布署陸基導彈跟轉變美國海軍陸戰隊的責任，都是制衡中國的關鍵因素，另外，加強與澳洲、日本的軍事合作也是可行的選擇。

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關鍵字：美軍,智庫,軍武,國際軍武,紐澳要聞,北美要聞

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