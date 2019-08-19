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剖腹產嬰「鼻下5cm裂痕」…媽控手術刀劃傷　醫：胎位不正致畸型

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▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國女嬰剖腹產後，臉上出現疤痕。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國諾里奇（Norwich）的安柏（Amber Woollard）去年4月產下寶寶瓦倫西亞（Valenci），卻被告知女兒天生「臉部畸形」，鼻子下方有一條長達2英吋（約為5公分）的裂痕，必須進行3次整形手術，還無法永遠去除。她認為，傷口是剖腹產過程中被手術刀劃傷，院方卻堅稱是在子宮裡造成的。

23歲的安柏分娩長達72小時，之後緊急進行剖腹產，手術結束卻被告知「妳的孩子天生臉部畸形」。醫師表示，因為寶寶在子宮裡位置不正確，所以在臉上造成傷痕。

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲安柏質疑是手術刀劃傷女兒的臉。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合外媒報導，安柏和女兒住院期間，一名助產士對這個說法提出質疑。她出院後請教另一名整形醫師，對方認為，「子宮裡面，沒有東西鋒利到能在嬰兒臉上劃出這麼深的傷口」。

►生火了！連我媽都用到發光

安柏與別人討論過後，認為很有可能是醫師進行剖腹產時，不小心劃傷孩子的臉，決定要帶寶寶接受整形手術，試圖把傷口處理到最小，「我親愛的女兒因此留下終生無法抹滅的傷疤，這件事讓我對國民保健署（NHS）信心幻滅。」她非常擔心，女兒未來在學校與同儕相處遭遇困難，「別人可能會問『妳的臉有什麼問題？』這是非常令人難過的。」

▲嬰兒。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲年紀小小的瓦倫西亞還要經歷3次整型手術。（圖／示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

醫院對此再三致歉，發言人表示，「我們很遺憾她的女兒生來就有臉部創傷的跡象，也已經解釋過，為何相信那不太可能是剖腹產造成的。但是，如果她還有進一步的疑慮或擔心，我們依然很樂意詳細說明。」
 

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關鍵字：英國,剖腹產,醫療糾紛

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