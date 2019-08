3歲小男孩迷路黑森林　與棕熊野狼共度2晚…喝沼澤水奇蹟存活

▲3歲小男孩獨自在森林裡度過2晚。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

來自俄羅斯的3歲小男孩科爾(Kolya Barkhatov)日前與家人到歐姆斯克(Omsk)森林採莓果,卻不小心迷路,在住滿棕熊、野狼和山貓的「黑森林」裡度過2晚,奇蹟似地存活下來。他獲救時距離走失地點不到1英里(約為1.6公里),還告訴搜救隊員,口渴的時候喝了不少沼澤水。

