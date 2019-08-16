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她被盤查…誠實從瑜珈褲裡掏出30公分　被控4罪＋社區服務200hrs

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▲▼她被盤查…誠實從瑜珈褲裡掏出30公分　被控4罪＋社區服務200hrs（圖／翻攝自Twitter@CCSOFLSheriff）

▲25歲女子拉葵爾把短吻鱷藏在褲子裡。（圖／翻攝自Twitter@CCSOFLSheriff）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州25歲女子拉葵爾（Ariel Michelle Marchan Le Quire）於5月時被發現車上有41隻條紋動胸龜（Three-Stripe Turtles），還從緊身瑜珈褲裡掏出長達1英尺（約為30公分）的美國短吻鱷。她因違法攜帶、擁有野生動物，近日被宣判4項罪名、緩刑以及200小時社區服務，還必須捐出500美元（約新台幣1.5萬元）給動物保護組織。

22歲男子克萊蒙斯（Michael Clemons）開著一輛敞篷小貨車，行經停止號誌卻沒有遵守規則，因此被警方攔下。他宣稱與和乘客拉葵爾一起去天橋下抓青蛙跟蛇。

▲▼她被盤查…誠實從瑜珈褲裡掏出30公分　被控4罪＋社區服務200hrs（圖／翻攝自Twitter@CCSOFLSheriff）

▲車上還有40多隻條紋動胸龜。（圖／翻攝自Twitter@CCSOFLSheriff）

夏洛特警察局副警長起了疑心，經駕駛同意以後搜索交通工具，竟然在一個忍者龜的後背包裡發現41隻條紋動胸龜，他追問「還有其他的嗎」，沒想到拉葵爾突然把手伸進緊身瑜珈褲，掏出1隻小小短吻鱷。

綜合外媒報導，拉葵爾被控「攜帶或擁有美國短吻鱷」、「一天內攜帶或擁有超過一隻海龜」、「運輸超過一隻海龜或海龜蛋」、「攜帶或擁有鱉類」，每一項罪名都被判6個月緩刑，需要連續服刑，外加200小時社區服務，還要捐500美元給佛羅里達魚類和野生動物保護委員會基金會。

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根據了解，拉葵爾對於上述指控完全沒有提出抗議，駕駛克萊蒙斯的判決則還沒有結果。

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關鍵字：北美要聞,鱷魚,條紋動胸龜,tree-stripe turtles,佛羅里達,野生動物,Charlotte County Sheriff’s Office

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