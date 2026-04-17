隔空嗆聲川普？　教宗警告「暴君蹂躪世界」揮霍數十億殺戮

▲ 良十四世警告，這些暴君將面臨嚴厲道德審判。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）正在非洲進行為期11天的牧靈之旅，16日在喀麥隆巴門達聖若瑟主教座堂演說中措辭強烈，直指「世界正遭少數暴君蹂躪，這些暴君在戰爭上花費數十億美元」，被指是對美國總統川普近日公開抨擊的反擊。

綜合《衛報》等外媒，良十四世在演說中警告那些「假借宗教與上帝之名，謀取軍事、經濟與政治利益的人」將面臨嚴厲的道德審判，稱他們「對數十億美元資金被用於殺戮與毀滅視而不見，教育、醫療與重建所需的資源卻付之闕如」。儘管他全程未提川普，這番話普遍被視為對川普批評他伊朗戰爭立場的回應。

范斯嗆聲成導火線 主教團強硬反擊

這場交鋒源於美國副總統范斯公開向教宗開砲，他在喬治亞大學一場活動中公開質疑良十四世的和平呼聲，援引「正義戰爭理論」逾千年的傳統，要求教宗別插手政治，而是專注道德議題。

美國天主教主教團對此發出嚴正聲明，強調正義戰爭理論明確規定，只有在「所有和平努力皆失敗，且為抵禦主動侵略的自衛行為」之下，戰爭才具正當性，並指出范斯曲解良十四世立場。聲明進一步強調，教宗以全球教會最高牧者身分發言，宣講的是福音，而非個人意見。

教宗：毫不畏懼 將持續反戰推動對話

良十四世本周稍早則在飛往阿爾及利亞的飛機上向媒體表示，他「毫不畏懼」川普政府，也不打算與他正面交鋒，「我將持續強烈反對戰爭，致力於推動各國以對話與多邊主義解決問題。」

白宮與梵蒂岡的緊張關係也在政策層面延燒，美媒《邁阿密先驅報》15日報導，川普政府報復性撤銷邁阿密天主教慈善機構一份逾1100萬美元的聯邦合約，該機構長期收容被移民暨海關執法局（ICE）拘留的無伴侶未成年移民，逾60年的服務夥伴關係卻就此告終，令邁阿密總主教文斯基（Thomas Wenski）痛批政府的決定令人費解。