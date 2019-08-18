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英國政府機密文件曝「硬脫歐危機」：燃料、食物、藥品都短缺

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▲▼一名反對脫歐的示威者出現在英國內閣辦公廳外。（圖／路透）

▲一名反對脫歐的示威者出現在英國內閣辦公廳外。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）取得一份英國政府官方機密文件顯示，如果英國在未與歐盟達成過渡協議的狀態下「硬脫歐」，很可能面臨燃料、食物與藥品短缺的問題，另外，港口會陷入堵塞情況，並導致愛爾蘭島出現硬邊界。

英國新首相強生（Boris Johnson）多次誓言，若歐盟不同意就脫歐議題重新進行談判，英國將於10月31日退出歐盟。根據《星期日泰晤士報》取得的資訊，這份文件被標註為「官方敏感」，是英國政府本月最新的報告，評估無協議脫歐（no-deal Brexit）帶來的後果有哪些。

文件指出，經過主要幹道的85％貨車可能還沒準備好接受法國海關的檢查，這代表在交通狀況改善之前，港口的中斷情形可能持續3個月；此舉或許會導致燃料、食品與醫療用品短缺。

《路透社》報導，英國脫歐議題在歐盟事務中吵了3年多，歐盟拒絕重新談判脫歐協議。強生預計告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel），英國國會無法阻止脫歐，如果英國想避免硬脫歐，一項新協議就必須達成。

強生正在面臨許多政治人士的強烈壓力。工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）本周強調，他會在9月初拉下強生的政府，藉此延遲脫歐期限。

反對無協議脫歐的人認為，強硬與歐盟分手，將會是一場傷害全球成長的災難，衝擊金融市場，且削弱倫敦作為國際卓越金融中心的地位。脫歐支持者則表示，失敗的實驗已造成歐洲落後於中國、美國，如果達成硬脫歐，或許會帶來短期混亂，但經濟將重新復甦。

►►工黨力阻硬拖歐！休會結束提「不信任投票」　科賓：讓我組過渡政府

►►預期無協議脫歐引發恐慌　英國民眾花1520億瘋狂屯糧

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關鍵字：硬脫歐,脫歐,英國,歐盟,強生

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