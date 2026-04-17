路透：美跨黨派議員致信立法院　稱數周內「宣布對台軍售」

▲美國兩黨參議員致信台灣立法院。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國跨黨派參議員聯合致信台灣立法院長韓國瑜及各黨資深立委，明確表示美國國會對台軍售案將在「數週內宣布」，包括反無人機系統、整合作戰指揮系統及中程彈藥，「以利強化台灣防空能力」。

兩黨議員保證 對台軍售案將宣布

《路透社》取得這封日期標注為4月14日的信件報導，其內文強調「美國國會完全致力於及時向台灣交付關鍵能力，我們預期，待批准軍售案將在未來數週內宣布」，

美國議員們已多次敦促台灣立法院加速通過國防預算，這封信也再次強調台灣採購美製裝備、加速自主研發不對稱作戰能力的重要性。

信件由參議院外交委員會資深民主黨議員沙欣（Jeanne Shaheen）領銜，連同民主黨議員羅森（Jacky Rosen）及共和黨議員提利斯（Thom Tillis）、柯帝斯（John Curtis）共同署名。

敦促通過國防預算 致信時機敏感

台灣總統賴清德去年提出新增400億美元的國防預算案，但遭國民黨主導的反對派阻撓，轉而另提規模較小的替代方案。上週，國民黨主席鄭麗文以「和平任務」之名訪問中國，引發各界關注。

此外，致信時機也相當敏感，正值美國總統川普預計於5月14至15日訪問中國之際。外界擔憂，川普為了換取有利的貿易協議，可能在對台軍事支持上讓步。

中國長期要求美國停止對台軍售，習近平今年2月曾告訴川普要「謹慎處理」對台軍售問題，下月川習會上也預期再度施壓。

而川普政府去年12月才批准破紀錄的110億美元對台軍售案。此前《路透社》曾報導，另一筆總價值上看140億美元的對台軍售案，可能在川普訪中後擇期宣布。