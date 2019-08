車摔進山溝…拖吊竟見後座「骷髏白手」伸出窗外丟黑布

▲車內伸出一隻白色的手丟垃圾。(圖/翻攝自Twitter@khalids)

記者吳美依/綜合報導

馬來西亞網友Khalid於10日時開車行經鵝嘜縣(Gombak)舊鵝嘜路段時,不小心摔進山溝,他請來拖吊公司救援,順便站在旁邊側錄,事後重播竟發現當時車內莫名出現一隻纖細慘白的手,丟出一塊黑色大布。這一段影片在推特上引發熱烈討論,有人認為只是雜物掉出來,也有人覺得是頑皮的小動物躲在裡頭。

Khalid在貼文中寫道,「我的車正從舊鵝嘜路(Old Gombak Road)的山溝裡拖吊出來,原本即將前往雲頂森帕(Genting Sempah)。看看這部把車拖出來的影片。我實在搞不太清楚發生什麼事。」

Car being towed out of the ravine at old Gombak road yesterday, heading towards Genting Sempah. Check out the vid as the car is being pulled out. I can't quite figure it out. pic.twitter.com/qb0yZzRuNG