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車摔進山溝…拖吊竟見後座「骷髏白手」伸出窗外丟黑布

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▲▼車摔進山溝…拖吊竟見後座「骷髏白手」伸出窗外丟黑布（圖／翻攝自Twitter@khalids）

▲車內伸出一隻白色的手丟垃圾。（圖／翻攝自Twitter@khalids）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞網友Khalid於10日時開車行經鵝嘜縣（Gombak）舊鵝嘜路段時，不小心摔進山溝，他請來拖吊公司救援，順便站在旁邊側錄，事後重播竟發現當時車內莫名出現一隻纖細慘白的手，丟出一塊黑色大布。這一段影片在推特上引發熱烈討論，有人認為只是雜物掉出來，也有人覺得是頑皮的小動物躲在裡頭。

Khalid在貼文中寫道，「我的車正從舊鵝嘜路（Old Gombak Road）的山溝裡拖吊出來，原本即將前往雲頂森帕（Genting Sempah）。看看這部把車拖出來的影片。我實在搞不太清楚發生什麼事。」

影片大約1分30秒左右，這台國產車呈現垂直狀態被往上拖吊，此時後座突然憑空出現一隻白色的手，纖細彷彿骷髏，快速把謎樣的黑色布料丟出窗外，接下來又縮回車內。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

Khalid表示，如果用最理智的想法去思考，所謂的「手」可能是從盒裡掉出來的衛生紙，被扔出來的「垃圾」則是一片大樹葉，在車子摔進山溝的過程中意外地黏在一塊兒，又因為拖吊劇烈搖晃而分離。

這段影片在推特上已經累積9.1萬觀看次數及1200多則轉推，不少網友紛紛覺得毛骨悚然，可能是遇到了靈異事件。一名自稱常去舊鵝嘜路過夜賞鳥的網友說，「一片土石被擠出來了，就這樣。」有人猜測，可能是其中一名工作人員坐在裡面確保車子平穩，也有人認為只是剛好有隻長臂猿躲進去，「我好像看到有什麼東西從後面逃走。」

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關鍵字：東南亞要聞,馬來西亞,靈異,拖吊,鵝嘜縣,Gombak

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