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「豬心」可望3年內移植人體　異種移植大突破…基因編輯是關鍵

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▲▼豬，非洲豬瘟，小豬。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

▲豬心未來可望用於人體器官移植。（圖／示意圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

記者吳美依／綜合外電報導

英國心臟移植先驅特倫斯爵士（Sir Terence English）於18日表示，經基因編輯改良後的豬心臟可望3年內移植到人體內，他的首席門生麥格雷戈（Christoper McGregor）醫師即將試圖用豬腎代替人類腎臟，如果實驗結果順遂，將會是「異種移植（Xenotransplantation ）」研究的一大突破。

特倫斯爵士40年前執行英國第一例成功的心臟移植手術，他接受《每日電訊報》（Sunday Telegraph）採訪時表示，由於豬的心臟生理結構與人類心臟相似，往往被當作研發新療法的模型，「如果腎臟行得通，那麼心臟也可以，這將會改變整個議題。」這名87歲的外科醫師認為，如果豬心移植成功，將能夠為更加複雜的異種移植手術鋪路。

▲▼豬，非洲豬瘟，小豬。（圖／翻攝自Flickr／Jessica Paquette1）

▲豬心生理構造與人類心臟相似。（圖／示意圖／翻攝自Flickr／Jessica Paquette1）

綜合外媒報導，一個跨國研究團隊利用尖端基因編輯技術，把一小段稱作microRNA-199的基因材料植入心臟受損部位，藉此降低器官排斥的風險。他們接著找來曾經心肌梗塞的豬隻進行試驗，持續觀察追蹤一個月，發現此舉不只促進細胞再生，心臟功能也「幾乎完全恢復」。這分報告被發布在科學期刊《自然》（Nature）上。

據悉，大多數接受基因治療的豬，最後都因microRNA-199表現不受控制而死亡，因此還需要更多研究與改良，才能夠適用在人體上，但是已經為器官移植技術帶來一大突破。如果研究順利成功，未來人體器官移植的材料，將可以從實驗室中獨立培養出來，或者動物身上取得。

▲▼豬，非洲豬瘟，小豬。（圖／翻攝自Flickr／Don Wright）

▲科學家希望異種移植有所突破。（圖／示意圖／翻攝自Flickr／Don Wright）

特倫斯爵士說，「動物權倡議者會說，這是完全錯誤的。但如果你能拯救一條生命，那不是更好嗎？」英國心臟基金會（British Heart Foundation）主席沙亞（Ajay Shah）表示，「這分研究第一次很有說服力地展示，這個方法實際上可能是可行的，不只是白日夢。」

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關鍵字：器官移植,手術,基因編輯,異種移植

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