以黎停火生效！貝魯特居民鳴槍嗨翻　川普點名真主黨：別再殺戮

▲貝魯特民眾慶祝停火，曳光彈的火光照亮了天空。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列與黎巴嫩10天停火協議於當地時間17日午夜正式生效。美國總統川普宣布停火協議後，特別點名真主黨（Hezbollah）遵守停火承諾，而黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）民眾則紛紛上街鳴槍慶祝。

BBC報導，真主黨是黎巴嫩南部一個受到伊朗支持的激進武裝組織。川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「我希望真主黨在這段重要時期表現良好，如果他們能夠做到的話，這對他們來說將是一個偉大的時刻。不要再有殺戮，最終必須實現和平！」

一名以色列官員向CBS表示，停火期間，以軍僅針對「來自真主黨的立即威脅」採取軍事回應。以色列總理納坦雅胡16日則表示，若要達成更持久的和平，伊朗支持的真主黨必須解除武裝。

▲貝魯特民眾放煙火慶祝停火。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗戰爭爆發不久後，真主黨便開始對以色列發動攻擊，雙邊展開長達1個多月的交火，直至本月14日才在華府舉行數十年來首次直接外交會談，並且達成10天停火協議。

不過，停火生效前夕，雙邊依然持續交火。以色列緊急救援部門指出，真主黨16日一整晚持續攻擊以色列北部，造成至少8人受傷，其中2人傷勢嚴重。而且直到停火生效前幾分鐘，以色列北部部分地區仍響起空襲警報。與此同時，以軍也證實16日深夜空襲真主黨火箭發射陣地。

停火消息傳至貝魯特後，民眾難掩興奮情緒，紛紛對空鳴槍慶祝，整座城市都可聽見此起彼落的槍聲。儘管官員警告民眾，在確認停火真的生效之前，暫勿貿然返家，仍有大批流離失所的家庭開始朝向黎巴嫩南部及貝魯特南郊移動。