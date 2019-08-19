檢測皮膚像覆蓋一層厚泥巴　愛用日曬機和3C使臉老化加速

▲電子產品的藍光會加速皮膚老化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

人們做好防曬都是為了防止紫外線對皮膚的傷害，但大多數人都不知道，其實生活中的3C產品也會造成皮膚嚴重的損害。英國29歲的碧安卡（Bianca Knight）日前轉職到化妝品公司上班，心血來潮時進行了一次皮膚檢測，意外發現自己的臉就像是抹上一層「厚厚的泥巴」，黑色素沉澱相當嚴重。

據《每日郵報》報導，碧安卡坦言，「以前我一直喜歡小麥色的皮膚和雀斑，所以經常使用日曬機。」原先在一間投資銀行上班的她，25歲時轉而從事化妝品業的工作，並進行皮膚色素沉澱檢測，發現自己的皮膚受損非常嚴重，全臉就像是塗上一層泥巴，呈現深棕色。她表示，「原來生活中3C產品的藍光也會讓皮膚老化這麼得快。」

▲除了紫外線，長時間照射藍光會容易長皺紋。（圖／記者李佳蓉攝）

為了修復皮膚狀況，她在醫師的建議下進行護膚療程，一個月之後再接受檢測就看到已有明顯地改善，「人們都沒有意識到藍光也是一大元凶，日常的活動像是滑手機、看電視、用電腦都會加速皮膚老化。」

如今碧安卡即使人在室內都會擦上一層特殊的SPF30乳霜，以隔絕恐怖的紫外線和藍光，「每年365天的塗抹會讓皮膚得到最佳的保護。」其實電子產品中的藍光比紫外線中的UVA和UVB的波長還要長，所以更容易穿透過皮膚並破壞膠原蛋白和彈性蛋白，如果照射的時間過長，就會產生出皺紋。

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