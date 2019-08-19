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阿富汗婚禮爆炸！　新郎痛失14至親：永遠看不見人生希望

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▲▼阿富汗婚禮會場自殺炸彈攻擊釀63死 伊斯蘭國宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗婚禮會場爆炸，釀成63死182傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾17日某一場婚宴發生恐怖攻擊，自殺炸彈客衝進會場引爆，造成63死182傷。新郎埃爾米（Mirwais Elmi）與妻子倖存，可是家族中共有14人失去性命，他悲痛地表示，「我將永遠無法看見人生中的希望。」根據了解，伊斯蘭國（ISIS）已經宣稱犯案，總統甘尼（Ashraf Ghani）表示，塔利班也該負起責任。

▲▼阿富汗首都喀布爾婚禮爆炸案，親屬悲痛。（圖／路透）

▲倖存者痛失至親。（圖／路透）

埃爾米接受當地媒體Tolo News採訪時說，賓客們原本還在婚宴大廳微笑寒暄，幾個小時後卻變成一具具屍體，「我的家人和新娘都飽受驚嚇，他們甚至無法說話。我的妻子一直感到暈眩。我已經失去希望，我失去我的兄弟、朋友和親戚。」他坦言，現在的狀態非常脆弱，沒有辦法承受出席喪禮的悲痛，「我知道，這不會是阿富汗最後一場磨難，磨難還會持續下去。」

▲▼阿富汗首都喀布爾婚禮爆炸案，親屬悲痛。（圖／達志影像／美聯社）

▲爆炸後殘破的婚禮會場。（圖／達志影像／美聯社）

23歲傷患艾哈邁德（Munir Ahmad）表示，表親也在攻擊中失去性命，「爆炸的時候賓客們都在跳舞、慶祝，接下來突然一片混亂，每個人都在尖叫、哭泣，尋找他們所愛的人。」根據了解，爆炸發生在主要人口是什葉派（Shia）穆斯林的地區，是阿富汗今年死傷最為慘重的恐怖攻擊事件。

▲▼阿富汗首都喀布爾婚禮爆炸案，親屬悲痛。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗今年最嚴重的恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

伊斯蘭國聲明，他們派出一名自殺炸彈客衝進「大型集會」中，其他同夥引爆一輛停在附近、滿載炸藥的車子。根據了解，包括伊斯蘭國和塔利班在內的遜尼派（Sunni）穆斯林，不斷針對阿富汗、巴基斯坦的什葉派哈扎拉（Hazara）少數族群進行攻擊。

總統甘尼形容，這場攻擊非常「野蠻」，塔利班「提供平台給恐怖主義者」，所以也應該負起責任，並表示已經召開國安會議，「檢討並預防這種維安失誤」再次發生。阿富汗執行長阿卜杜拉（Abdullah）說，這是「違背人性的犯罪」。美國駐阿富汗大使貝斯（John Bass）稱此為「極端邪惡」的行動。

根據了解，塔利班與美國代表正在卡達首都多哈（Doha）進行和平談判，發言人穆札西（Zabiullah Mujaheed）對這場攻擊也表達譴責，「毫無理由針對婦孺採取這種蓄意又殘暴的屠殺。」


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關鍵字：阿富汗,喀布爾,恐怖攻擊,伊斯蘭國,ISIS,自殺炸彈客

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