阿富汗婚禮爆炸！　新郎痛失14至親：永遠看不見人生希望

▲阿富汗婚禮會場爆炸,釀成63死182傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾17日某一場婚宴發生恐怖攻擊,自殺炸彈客衝進會場引爆,造成63死182傷。新郎埃爾米(Mirwais Elmi)與妻子倖存,可是家族中共有14人失去性命,他悲痛地表示,「我將永遠無法看見人生中的希望。」根據了解,伊斯蘭國(ISIS)已經宣稱犯案,總統甘尼(Ashraf Ghani)表示,塔利班也該負起責任。

▲倖存者痛失至親。(圖/路透)

埃爾米接受當地媒體Tolo News採訪時說,賓客們原本還在婚宴大廳微笑寒暄,幾個小時後卻變成一具具屍體,「我的家人和新娘都飽受驚嚇,他們甚至無法說話。我的妻子一直感到暈眩。我已經失去希望,我失去我的兄弟、朋友和親戚。」他坦言,現在的狀態非常脆弱,沒有辦法承受出席喪禮的悲痛,「我知道,這不會是阿富汗最後一場磨難,磨難還會持續下去。」

▲爆炸後殘破的婚禮會場。(圖/達志影像/美聯社)

23歲傷患艾哈邁德(Munir Ahmad)表示,表親也在攻擊中失去性命,「爆炸的時候賓客們都在跳舞、慶祝,接下來突然一片混亂,每個人都在尖叫、哭泣,尋找他們所愛的人。」根據了解,爆炸發生在主要人口是什葉派(Shia)穆斯林的地區,是阿富汗今年死傷最為慘重的恐怖攻擊事件。

▲阿富汗今年最嚴重的恐怖攻擊事件。(圖/達志影像/美聯社)

伊斯蘭國聲明,他們派出一名自殺炸彈客衝進「大型集會」中,其他同夥引爆一輛停在附近、滿載炸藥的車子。根據了解,包括伊斯蘭國和塔利班在內的遜尼派(Sunni)穆斯林,不斷針對阿富汗、巴基斯坦的什葉派哈扎拉(Hazara)少數族群進行攻擊。

I strongly condemn the inhumane attack on the wedding hall in Kabul last night. My top priority for now is to reach out to the families of victims of this barbaric attack. On behalf of the nation I send my heartfelt condolences to the families of those who were martyred.