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川普長子再婚倒數　準新娘安德森背景一次看

安德森（中）即將嫁入川普家族，伊凡卡（右起）、蒂芬妮、阿拉貝拉（左起）、拉拉現身婚前派對迎接她。（翻攝ivankatrump IG）

▲安德森（中）即將嫁入川普家族，伊凡卡（右起）、蒂芬妮、阿拉貝拉（左起）、拉拉現身婚前派對迎接她。（圖／翻攝ivankatrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）要有新媳婦了！他的長子小唐納（Donald Trump Jr.）即將二婚，迎娶名媛貝蒂娜安德森（Bettina Anderson）。美國「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）特別出席未來大嫂的婚前派對，川家女眷一字排開，畫面相當吸睛。

川家5女眷同框有多吸睛？

伊凡卡15日在IG公開一組「魔法花園」主題派對的合照，照片中有5名女性，包括準新娘安德森、伊凡卡、還有伊凡卡14歲的女兒阿拉貝拉、川普次女蒂芬妮（Tiffany Trump）、二媳婦拉拉（Lala Trump）。5女都穿上春季洋裝，笑容滿面，氣氛輕鬆愉悅。

安德森（中）即將嫁入川普家族，伊凡卡（右起）、蒂芬妮、阿拉貝拉（左起）、拉拉現身婚前派對迎接她。（翻攝ivankatrump IG）

▲安德森（中）即將嫁入川普家族，伊凡卡（右起）、蒂芬妮、阿拉貝拉（左起）、拉拉現身婚前派對迎接她。（圖／翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡在貼文中表示，很感激能參與這場充滿愛與祝福的重要時刻。39歲的安德森也分享多張派對照片，從場地布置到細節安排皆充滿巧思，包括大量鮮花裝飾、客製化餐盤、三層蛋糕，風格典雅又溫馨。她感性寫道，能被眾多自己所愛與敬佩的女性包圍，是難以言喻的幸福，更甜蜜告白未婚夫小唐納：「我等不及要嫁給你！」

伊凡卡（右起）、蒂芬妮、準新娘安德森、拉拉、阿拉貝拉在婚前派對同框。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡（右起）、蒂芬妮、準新娘安德森、拉拉、阿拉貝拉在婚前派對同框。（圖／翻攝ivankatrump IG）

 伊凡卡（右起）、蒂芬妮、拉拉（左一）迎接安德森（中）準備加入川普家庭。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡（右起）、蒂芬妮、拉拉（左一）迎接安德森（中）準備加入川普家庭。（圖／翻攝ivankatrump IG）

安德森為何讓川普家族全員挺？

根據《Page Six》報導，這場婚前派對在佛州的海湖莊園舉行，整場午宴以花卉為主軸，賓客名單不到百人，走的是優雅、女性化路線。知情人士形容，現場布置精緻且氣氛溫暖，展現準新娘的個人風格。

安德森即將與小唐納結婚，成為川普家族新成員。（翻攝bettina_anderson IG）

▲安德森即將與小唐納結婚，成為川普家族新成員。（圖／翻攝bettina_anderson IG）

48歲的小唐納與安德森交往1年後訂婚。他在去年12月13日安德森生日隔天，在馬里蘭州的大衛營求婚成功。消息人士指出，雖然兩人戀情進展迅速，但親友並不意外，反而對這段關係感到相當興奮，形容安德森「幸福到不行」。

婚前派對在海湖莊園舉辦，奢華溫馨，有三層大蛋糕。（翻攝bettina_anderson IG）

▲婚前派對在海湖莊園舉辦，奢華溫馨，有三層大蛋糕。（圖／翻攝bettina_anderson IG）

小唐納和安德森的戀情在2024年12月曝光，時間正好落在他與結束與前未婚妻、記者金伯莉吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）的婚約之後。過去小唐納和前妻凡妮莎（Vanessa Trump）有過一段13年的婚姻，育有5名子女，包括18歲的長女凱伊（Kai Trump）。2018年離婚後，凡妮莎展開新生活，目前與高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）交往。


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