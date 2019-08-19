澳戰略學者呼籲「認真看待台海情勢」　點名3條可能導火線

▲美國曾派遣軍艦安提坦號（USS Antietam）航經台灣海峽。（圖／翻攝自臉書／USS Antietam）

記者吳美依／綜合報導

澳洲戰略研究學者泰勒（Brendan Taylor）呼籲，國際必須認真看待醞釀中的台海情勢，一旦發生大規模衝突，將會影響整個太平洋地區，「改變我們目前熟知的生活方式」。他提到，可能改變現狀的情境有三種，一是中國被「踩到紅線」，二是台灣海峽軍事活動發生死傷，三是台灣捲入美中「新冷戰」之中。

泰勒在紐西蘭維多利亞大學（Victoria University）演講時表示，兩岸自1949年以來維持「非正式現狀」，美國則在中間「雙重威懾」，刻意模糊自己的角色，確保不會捲入衝突之中。但是，美國近年增加對台軍售，通過《台灣旅行法》允許雙邊高層官員互相訪問，「難以預測」的川普更成為1979年以來第一位與台灣總統通話的領導人。

泰勒認為，台美關係持續增溫，可是中國越來越有自信，對台態度也轉為強硬，因此兩岸衝突可能性大幅升高，如同中國國防部長魏鳳和6月時表示，如果有任何想要把台灣從大陸分離出去的意圖，軍方會「為了國家團結不惜一戰」。

泰勒指出，中國《反分裂國家法》稱，如果用盡所有和平統一管道，或是台灣正式宣布獨立，就可以動武。但是，他認為，北京當局現在「故意模糊這個議題的紅線範圍」，而習近平的權力位置，可能也反映對台態度的強硬程度。

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

另外，台灣海峽上空和水域的軍事活動越來越頻繁，如果不小心擦槍走火，發生意外死傷，也有可能引爆衝突。最後，美中情勢有可能發展成「新冷戰」，台灣如果被捲入其中，也會成為導火線。泰勒舉例，美國副總統彭斯（Mike Pence）去年10月在一場高調的外交政策演講中，大力稱讚台灣的民主，被視為某種徵兆。

泰勒提到，根據2016年的研究指出，如果台海真的爆發衝突，中國GDP可能下降25％至35％，必定會影響亞太地區經濟。美國如果遭遇北京發動的網路攻擊，也會造成百億元損失。所有涉及其中的勢力都要承受嚴重軍事損失，間接影響國際經濟與利益，「雖然有時候這些決定並不基於理性基礎，但是如果我們理性思考，沒有任何一方選擇正面衝突，這是一個好消息。」

泰勒指出，澳洲經濟非常倚賴中國，與美國又有長期戰略夥伴關係，所以對此非常消極，「只會採取隱藏、等待的態度」。他呼籲政府對台灣採取更積極的行動，因為一旦發生衝突，對於紐澳一定也有間接影響，「我不想太誇張，但這可能改變我們目前所知的生活方式。我想，如果中國GDP下滑，澳洲一定會引發經濟衰退。」